Juntas de Condominios deberán realizar su consulta vecinal para determinar sus proyectos

CIUDAD MCY.-Una nueva instrucción emanó la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre las Juntas de Condominio y Movimientos Vecinales para que sean incorporadas a las consultas nacionales y puedan ejecutar los proyectos que requieren su comunidad.

Durante el segundo encuentro con Representantes de Condominios y Movimientos Vecinales, la Mandataria Nacional Encargada informó que delegó la tarea en el «Secretario del Consejo Federal de Gobierno para que inmediatamente se incorporen las Juntas de Condominios y podamos abordar también proyectos de la propiedad horizontal, porque sé que muchas veces se hace muy difícil», puntualizó.

Rodríguez se comprometió con todos los voceros presentes abordar todos los temas relacionados con la convivencia en los edificios de todo el país, siendo un desafío para el Estado venezolano.

En este contexto, la Presidenta Encargada destacó las labores realizadas por la Alcaldesa de Caracas, Almiranta en Jefa Carmen Meléndez, «que ha venido trabajando en soluciones para los edificios, atender el tema de los ascensores, de las bombas de agua, de pintura, de impermeabilización», entre otros realidades de los edificios del municipio Bolivariano Libertador.

Por último, Rodríguez invitó a cada uno de los representantes de los condominios y movimientos vecinales a participar activamente en las venideras consultas; ya que juntos se pueden identificar y priorizar sus necesidades, asegurando que las soluciones se implementen de manera efectiva.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA