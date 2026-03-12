Presidenta (E) Delcy Rodríguez firma acuerdos estratégicos con Repsol para fortalecer el sector hidrocarburos en Venezuela

CIUDAD MCY.-En un esfuerzo por revitalizar el sector hidrocarburos y fomentar la inversión extranjera, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, llevó a cabo una importante reunión con representantes de la multinacional energética y petroquímica española Repsol para la firma de acuerdos estratégicos.

Repsol, quien ha mantenido una presencia histórica y estratégica en el país durante más de 30 años, el pasado mes de febrero sostuvo una reunión con la Mandataria Nacional Encargada, y autoridades del sector, en la que la transnacional mantuvo su interés en participar activamente en el impulso del Motor Hidrocarburos de Venezuela.

Esta alianza se enmarca dentro de un enfoque de diálogo político constructivo entre el gobierno nacional y las empresas energéticas, buscando un modelo de cooperación que beneficie a ambas partes y, en especial, a los pueblos del mundo.

Rodríguez reitera su llamado a los inversionistas internacionales, subrayando la seguridad jurídica que el Estado venezolano ofrece. Este impulso se ve respaldado por la reciente aprobación, el 29 de enero de 2026, de la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que adapta el marco legal a un nuevo contexto energético global y prioriza la producción nacional.

Venezuela está decidida a convertirse en una potencia energética y, para ello, es fundamental establecer acuerdos estratégicos con inversionistas globales, adaptándose a los desafíos de la geopolítica mundial en el sector petroquímico y gasífero.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA