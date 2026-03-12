Venezuela firma acuerdo «Cardón IV» para potenciar la exportación de gas

CIUDAD MCY.-Este jueves, la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la firma del acuerdo estratégico para «Cardon IV», resaltando que esto fue producto de un trabajo conjunto para continuar con el impulso del Motor Hidrocarburos.

Asimismo, señaló que esta alianza con la empresa mercantil Cardón Cuatro, S.A, no solo garantiza el abastecimiento de gas a Venezuela para el desarrollo nacional y el consumo doméstico, sino que, además, permitirá su ampliación para la exportación; y de esta manera «Venezuela siga la ruta de convertirse en un país portador de gas».

«Me contenta mucho que sea de la mano de dos empresas europeas que se quedaron en Venezuela, que creyeron en Venezuela y que no le dieron espalda a nuestro pueblo», manifestó con agradecimiento la Mandataria Encargada.

Por otra parte, la presidenta (E) Rodríguez refirió en cuanto a la reciente designación de Paula Henao, como ministra del Poder Popular para Hidrocarburos, que el pasado miércoles 11 de marzo le entregó las riendas del sector petrolero, para que «continúe este trabajo conjunto».

