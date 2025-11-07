Kenpo elige a la selección mundialista

CIUDAD MCY.- La Federación Venezolana de Kenpo llevará a cabo este sábado 8 de noviembre la tercera edición del chequeo nacional de la disciplina, evento que tendrá lugar en las instalaciones del gimnasio Gastón Portillo en el Instituto Nacional de Deportes, Caracas.

Esta tercera edición tiene como objetivo reunir a representantes de 18 estados del país para la conformación del ranking y la selección nacional de Kenpo que representará a Venezuela en el Campeonato Mundial de Turquía 2026.

La cita marcará la culminación de una serie de eliminatorias nacionales iniciadas con el primer campeonato en Guárico en el mes de abril, continuadas en La Guaira en agosto y que llegan ahora a su fase definitiva en la capital.

Ranking

Actualmente, el ranking nacional se encuentra encabezado por el estado Aragua, con un total de 1.500 puntos, seguido por Distrito Capital con 1.200 puntos y La Guaira con 1.000 puntos.

Se espera la participación de alrededor de 250 atletas clasificados, quienes buscarán sumar los últimos puntos necesarios para consolidar su posición en el ranking y asegurar un lugar en la selección nacional adulta y juvenil.

Élite nacional

Entre los atletas masculinos destacados que verán acción este fin de semana figuran: José Piña (Lara), subcampeón mundial en Portugal 2025 y Carlos Ávila múltiple campeón nacional con dos décadas de experiencia en eventos federativos.

Por parte de las féminas competirán: Geisy Torrealba (La Guaira), campeona mundial en armas y combate, y la experimentada Geraldin Castro (Caracas), triple campeona nacional y miembro de la selección con más de ocho años de trayectoria.

El presidente de la Federación de Kenpo, José Aponte, destacó que este tipo de competencias fortalecen el desarrollo técnico y competitivo de este deporte, consolidan el trabajo de las asociaciones regionales y sirven de base para la participación en los Juegos Nacionales Juveniles y en los próximos eventos internacionales.

“Este chequeo final nos permite medir el crecimiento del Kenpo en todo el país y seleccionar a los mejores exponentes para representar a Venezuela en el próximo Mundial. Es un paso firme hacia la excelencia deportiva”, añadió Aponte.

MINDEPORTE | FOTO MINDEPORTE