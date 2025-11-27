La fiesta literaria recorre cuatro estados del país

CUIDAD MCY.-Esta semana la 21ª Feria del Libro de Venezuela (Filven) recorrerá cuatro estados del país bajo el lema “Leer Humaniza” con la finalidad de seguir promoviendo la lectura y la literatura en cada rincón venezolanos

Del 26 al 29 de noviembre, la fiesta de la palabra estará instalada en el Centro Histórico de Coro, municipio Miranda, en el estado Falcón, para llevar novedades literarias al pueblo falconiano, con un gran pabellón infantil, entre otras actividades para incentivar el hábito de la lectura.

Para este jueves 27 se inaugurará la Filven Mérida en el Centro Cultural “Tulio Febres Cordero”, situado en el municipio Libertador, parroquia Sagrario, y estará abierta al público merideño hasta el domingo 30 de noviembre.

Igualmente, del 27 al 29 de noviembre estará instalada la Filven en Nueva Esparta, específicamente en la Casa de la Cultura Monseñor Nicolás Eugenio Navarro, municipio Arismendi, en la capital del estado, La Asunción, con una amplia programación de actividades recreativas, académicas, infantiles y expositores de libros.

Por su parte, del viernes 28 al domingo 30 de noviembre, la Filven llega al estado Amazonas, en el Centro Cultural Amazonas, Puerto Ayacucho, para continuar promoviendo la lectura en cada zona de Venezuela.

La Filven es organizada por Centro Nacional del Libro (Cenal), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, con el fin de garantizar un fácil acceso a los libros y fortalecer el hábito de la lectura.

FUENTE CIUDAD CCS | FOTO REFERENCIAL