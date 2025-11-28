«Alí Primera» ganó premio Mariposa de Diamante en Rusia

CUIDAD MCY.-La película venezolana Alí Primera obtuvo el premio abierto de cine eurasiático Mariposa de Diamante, otorgado por la Academia de Cinematografía Euroasiática, en Sochi, Rusia, como la Mejor película de un país que no forma parte del espacio euroasiático.

La noticia fue anunciada por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en una publicación en su cuenta en Instagram, donde destaca que Alí Primera es la primera producción audiovisual de la Gran Misión Viva Venezuela.

Esta película, dirigida por Daniel Yegres, también representará a Venezuela en la carrera por la categoría de mejor largometraje internacional de los premios Oscar 2026.

El largometraje cuenta la vida del cantautor venezolano Alí Primera, y “los eventos que lo convirtieron en la voz más comprometida con las causas de su pueblo y líder del movimiento por la canción necesaria”, según la sinopsis oficial de Humana Cine, la productora de la película.

FUENTE CIUDAD CCS | FOTO CORTESÍA