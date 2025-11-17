La luz de la Navidad se encendió en Las Américas

CIUDAD MCY.- En una tarde llena color, alegría y mucha diversión, la navidad llegó al centro comercial Las Américas donde cientos de personas se dieron cita para vivir un momento único e inolvidable en el encendido de luces de la temporada navideña.

Las actividades iniciaron desde la 1 de la tarde con diferentes agrupaciones musicales y presentaciones que pusieron a bailar a todos los presentes.

Eroymar Cárdenas, jefe de mercadeo y publicidad del CC Las Américas, comentó sentirse muy emocionada por el trabajo que se realizó durante varios durante varios días para hacer de este encendido un espectáculo novedoso. “Nos sentimos muy contentos por el inicio de la navidad en el centro comercial. Año tras año hemos trabajado para ir mejorando, trabajando en equipo y demostrar ese amor del centro comercial a la ciudad de Maracay”.

“Este año tuvimos a grupo Selecto, grupo Sin Fronteras entre otros, trabajamos con muchas marcas patrocinantes que formaron parte de este evento. Es un gran trabajo en conjunto y la idea es que nos visiten y disfruten de nuestras tiendas y actividades que tendremos para ustedes, expresó Cárdenas.

De igual manera comentó que fueron muchos días de preparación para el evento final. “Estuvimos trabajando durante mucho tiempo, pero fueron 15 días de arduo trabajo. Este año vinimos con más decoración, más luces, quisimos hacer algo publicable en el instagram de cada uno de nuestros usuarios, queremos que todos vengan y nos visiten y disfruten del centro comercial como su punto de encuentro”.

Asimismo, destacó que habrá más actividades durante el mes de noviembre y diciembre en el centro comercial donde las personas podrán participar como el show del pan de jamón y otros eventos de gaitas y presentaciones infantiles.

ACTIVIDADES POR 25 ANIVERSARIO

Cárdenas resaltó que, con motivo del 25 aniversario del reconocido centro comercial de la Ciudad Jardín, tendrán actividades para el disfrute del público. “Son 25 años y lo celebramos juntos a ustedes. Vamos a tener actividades como la ruta nocturna, así que estén pendientes de nuestras publicaciones en las redes sociales, ya que pronto estaremos ofreciendo todos los detalles. Esta va a ser la última ruta y esperamos más de mil 500 personas en nuestra actividad que será totalmente gratuita como todos nuestros eventos”, destacó Cárdenas.

ANAIS RONDÓN | FOTOS: CORTESÍA