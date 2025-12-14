La magia de la Navidad iluminó La Victoria

Las autoridades en acompañamiento del Poder Popular realizaron la cuenta regresiva que aperturó el encendido de los adornos y luces navideñas

CIUDAD MCY.- En un ambiente colmado de alegría y espíritu navideño, la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado, Joana Sánchez encabezó el tradicional encendido de luces de La Victoria, del municipio José Félix Ribas.

​La gobernadora Sánchez estuvo acompañada por el alcalde de la jurisdicción, Juan Carlos Sánchez y el Poder Popular quienes juntos celebraron la jornada que marcó la llegada de la epoca mas bonita del año.

​En la actividad los presentes realizaron la significativa cuenta regresiva que aperturó el encendido de los adornos y luces navideñas, los cuales iluminó los espacios de la plaza Italia y calles principales con el característico brillo de la época.

REHABILITACIÓN DE PLAZA ITALIA

Durante el encendido las autoridades realizaron el recorrido por la emblemática plaza Italia, sitió el cuál recientemente fue rehabilitado y remodelado.

Sánchez subrayó que ,»esta plaza fue victima del proceso del llamado al odio y la guarimba , pero hoy es un espacio para la paz , vida y la construcción de lo bueno».

Asimismo la máxima autoridad regional enfatizó que los trabajos concretados en la plaza , no solo embellecieron el espacio sino que también se alinea con las directrices del presidente Nicolás Maduro.

​La celebración fue amenizada con las presentaciones especiales de grupos musicales que al son del tambor, la charrasca , cuatro y maracas cantaron gaitas y aguinaldos que contagiaron al público presente.

El encendido de luces de La Victoria se consolida como una de las actividades más esperadas del año , ya que los habitantes disfrutan de la temporada decembrina en un ambiente de paz , amor y unión familiar.

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY |

FOTOS CORTESIA