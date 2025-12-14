Presidente Nicolás Maduro da inicio a XXV Cumbre Virtual de la Alba-TCP

Ciudad MCY.-Este domingo, 14 de diciembre, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, dio la apertura a la XXV Cumbre Virtual de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América- Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba-TCP) desde la ciudad de Caracas, a propósito de los 21 años de su creación.

Ante la presencia de los presidentes y autoridades diplomáticas de Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Grenada y Santa Lucía, el Jefe de Estado destacó en su saludo inicial que los presidentes de la Alba-TCP viven un momento estelar para defender y dar el ejemplo de cómo se defiende el Derecho Internacional y el derecho de los pueblos de Suramérica y el Caribe a tener Patria ante los abusos imperialistas.

Para el presidente Nicolás Maduro la Alba-TCP es un «gran proyecto de unión, de emancipación, de liberación multidimensional de nuestro pueblo, en un tiempo de retos maravillosos».

Desde el emblemático Salón Batalla de Boyacá del Palacio de Miraflores, el Mandatario Nacional resaltó que este encuentro es propicio para defender la estabilidad y el derecho al desarrollo económico, social, multidimensional de los pueblos.

Prensa Presidencial | FOTO CORTESÍA