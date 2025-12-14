Presidente Maduro anuncia en cumbre del ALBA-TCP perfeccionamiento del Sistema de Defensa ante agresiones imperiales

Ciudad MCY.-– El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este domingo sobre acciones de perfeccionamiento del Sistema de Defensa Nacional, a propósito de las agresiones sufridas por el país en las últimas 25 semanas de asedio imperial, que forman parte de una estrategia de guerra psicológica contra la Nación.

Durante su intervención en la XXV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP), el Jefe de Estado señaló que los recientes eventos, que incluyen amenazas de índole militar, de asalto y secuestro de un buque con petróleo venezolano, entre otros, representan una ruptura total de las vías legales y diplomáticas en la región.

«Nosotros hemos ajustado, hemos perfeccionado nuestra visión del Sistema de Defensa Nacional, tomado de nuestros antepasados, del Gran Cacique Guaicaipuro y la resistencia caribe indígena», declaró.

El Mandatario Nacional propuso a los países miembros del ALBA-TCP una estrategia combinada para afrontar el panorama actual, que consiste en la resistencia unida y prolongada entre los pueblos de los países miembros del organismo, así como también la ofensiva de construcción y desarrollo permanente para una economía conjunta, cooperativa y de beneficio mutuo.

Finalizó expresando que el objetivo de esta estrategia es fortalecer el modelo social regional, que respete y garantice los derechos humanos del pueblo y tenga sus bases sobre los idearios de los libertadores.

Prensa Presidencial | FOTO CORTESÍA