La Solidaridad: valor fundamental para un mundo más justo y pacífico

CIUDAD MCY.-En un mundo que enfrenta constantes desafíos, valores como la solidaridad se erigen como pilares fundamentales para la construcción de una sociedad más justa y humana; además, encapsula la esencia de una moral fundamental para vivir en un entorno más pacífico, enriquecedor y próspero.

Es por ello que, cada 31 de agosto se celebra el Día Internacional de la Solidaridad. Se eligió esta fecha en honor al movimiento social polaco “Solidaridad”, que fue representado en 1980 por el gremio sindical “Solidarność”.

Este movimiento fue uno de los tantos responsables de la caída del muro de Berlín. Es más, uno de sus dirigentes, Lech Walesa, fue consagrado con el Premio Nobel de la Paz, gracias a que promovió los ideales de la solidaridad no solo en su país de origen sino por todo el planeta.

Con esta celebración se busca reafirmar el compromiso por parte de las naciones del mundo en la construcción de un espacio de solidaridad y de paz, así como la aplicación de iniciativas para la erradicación de la pobreza.

UN MUNDO MÁS SOLIDARIO

La solidaridad juega un rol esencial en el día a día, fomentarla es crear conciencia sobre la importancia de tender una mano al prójimo desde un lugar de comprensión y humanidad.

Con este valor humano, podemos crear conciencia sobre la importancia de ayudar al prójimo desde la empatía, el respeto y el amor.

Además, generando acciones que hablen más que mil palabras, podríamos transformar el mundo en un lugar solidario, donde podamos escuchar, ayudar y respetar a nuestros semejantes, siendo partícipes en el cambio de una sociedad más agradable.

Este día es también una oportunidad para que los órganos de gobierno implementen acciones concretas que favorezcan y apoyen las necesidades de sus comunidades, demostrando que, con un poco de solidaridad, se puede hacer una gran diferencia.

El llamado es a todos: a individuos, comunidades y naciones, para que la solidaridad sea el motor que nos impulse hacia un futuro mejor.

SOLIDARIDAD ES SINÓNIMO DE EMPATÍA

Para muchos, la solidaridad y la empatía están estrechamente ligadas, porque ponerse en el lugar del otro es fundamental para construir un mundo más pacífico.

Niurka Vera, una joven entrevistada, comentó sobre la importancia de este valor: “para mí, la solidaridad es sinónimo de empatía. Son valores entrelazados que, si los tenemos en cuenta, podríamos vivir en una sociedad más justa, menos intolerante y egoísta”.

De manera similar, Katiuska Ortega enfatizó que la solidaridad debe ser inculcada desde el hogar. “Este es un valor primordial, todos debemos tenerlo presente en nuestro hogar, trabajo y en cualquier lugar. Debemos ser solidarios con nuestro prójimo cuando más nos necesite”.

Finalmente, en este Día Internacional de la Solidaridad, el mensaje es claro: debemos honrar los valores que nos definen como seres humanos, sabiendo que la solidaridad tiene el poder de transformar positivamente la sociedad, creando un mundo donde todos podamos prosperar.

YORBER ALVARADO | FOTOS |REFERENCIAL