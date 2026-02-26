La velocidad del patinaje sobre ruedas vibrará en Maracay

La competencia reunirá a lo más selecto de la disciplina en el ámbito nacional desde este viernes y hasta el próximo domingo

CIUDAD MCY.- Con una participación de 503 atletas provenientes de 14 estados del país, este viernes las instalaciones del velódromo Carlos Anzola de la ciudad de Maracay albergará la I Válida Nacional de Patinaje.

El evento fue presentado este jueves en una rueda de prensa encabezada por el presidente del Instituto Regional de Deporte del estado Aragua (IRDA), Carlos España; el presidente de la Federación Venezolana de Patinaje, Carlos Rojas; la Secretaria de Turismo del estado Aragua, Vicmar Olmos y el entrenador de la delegación aragüeña, Luigi Di Blasi.

España anunció que Aragua está lista para albergar un evento en el que se espera la presencia no solo de los atletas, sino también de unas mil personas más que estarán diciendo presente en la entidad para disfrutar el evento, por lo que, siguiendo orientaciones de la gobernadora Joana Sánchez, se ha preparado toda una organización de vanguardia para recibir a todos los visitantes.

«Estamos listos para recibir en Aragua a todas las delegaciones, junto a la Secretaria de Turismo hemos diseñado un plan para que los atletas no solo sean parte de la competencia, sino que también conozcan las bondades del estado Aragua y sus sitios turísticos», dijo España.

Por su parte, Vicmar Olmos, secretaria de Turismo de la entidad, informó que se ha elaborado todo un plan de recorridos y visitas a lugares emblemáticos de la entidad en el marco de la marca Aragua Encanta, impulsado por el Gobierno Bolivariano de Aragua a través del Plan de la Aragüeñidad.

TRES DÍAS DE ADRENALINA

En el plano competitivo, España informó que las competencias estarán desarrollándose desde el día viernes y se extenderán hasta el próximo domingo.

Cabe destacar que las pruebas se realizarán desde la categoría Infantil hasta la Elite, contando con la presencia de atletas de la selección nacional que dirán presente en suelo aragüeño.

Dentro de este grupo de atletas con roce internacional se encuentran José Carlos, quién se adjudicó una medalla de bronce en los Juegos Bolivarianos de Lima, Perú.

Otra de las participantes será Wilmary Toro, quién participó en los Panamericanos Junior en Asunción, llevándose la medalla de plata en 1.000 metros y bronce en los 500 metros.

Finalmente, dirá presente Sayimar Lascarro, quién se adjudicó tres medallas de oro en los últimos Juegos Deportivos Nacionales Oriente 2024, y se ubicó en el puesto 16 en el Mundial de Patinaje en China 2025.

YLAI OLMOS CASTILLO

FOTOS: KAREN RODRÍGUEZ