Sucre se moviliza hacia la primera Consulta Popular Nacional 2026

Las autoridades pertinentes dieron los detalles de cómo se tiene planificado a desarrollarse la jornada democrática además de ofrecer un balance de las Consultas Populares previas

CIUDAD MCY.- Desde los espacios de la Plaza Sucre de Cagua, símbolo del sentir de los habitantes del municipio Sucre, el diputado a la Asamblea Nacional, José Gregorio Colmenares, junto al alcalde Wilson Coy y la vocera comunal Cassandra Montesino, ofrecieron detalles trascendentales sobre la organización de la Primera Consulta Popular Nacional 2026.

Este evento, pautado para el próximo domingo 8 de marzo, coincide con la celebración del Día Internacional de la Mujer, sector que ha sido el pilar fundamental en la ejecución de los proyectos comunales. .

Las autoridades destacaron que este ejercicio democrático no solo busca la resolución de nudos críticos en los territorios, sino que representa una oportunidad para que todo el pueblo, sin distinción de credo o militancia política, decida de manera directa sobre el destino de los recursos públicos en el marco de las Siete Transformaciones impulsadas por el Ejecutivo Nacional.

El diputado José Gregorio Colmenares enfatizó que el estado Aragua cuenta con una robusta galería de 1.319 proyectos postulados en los 191 circuitos comunales de la entidad. El parlamentario detalló que el 34% de estas propuestas están orientadas a fortalecer la primera transformación, enfocada en la economía productiva local, seguidas por un 19% en materia hídrica y un 15% en el sector eléctrico, buscando consolidar ciudades más humanas y dignas.

Colmenares resaltó que la transparencia del proceso ha permitido que el Consejo Federal de Gobierno financie el primer proyecto de cada circuito, mientras que las Gobernaciones y Alcaldías, bajo la instrucción de la gobernadora Joana Sánchez, están apuntalando la ejecución de segundos proyectos o completando aquellos que presentan déficit financiero, sumando actualmente más de 95 proyectos que están recibiendo recursos para su cierre exitoso.

Por su parte, el alcalde del municipio Sucre, Wilson Coy, informó que la jurisdicción se encuentra plenamente preparada con sus ocho comunas activas y un despliegue de 10 centros de votación y 16 mesas electorales que atenderán a la población de Cagua y Bella Vista este 8 de marzo. El mandatario municipal hizo un balance positivo de las consultas anteriores, señalando que en Sucre se han aprobado 64 proyectos históricos, los cuales presentan un avance de ejecución del 95% gracias al compromiso de los vecinos.

Coy anunció que la maquinaria política y social se encuentra en la calle, realizando jornadas casa a casa para motivar la participación ciudadana en torno a los 56 proyectos que se postularán en esta nueva jornada, de los cuales ocho resultarán ganadores en una primera instancia para ser ejecutados de forma inmediata con el acompañamiento de la municipalidad y la Gobernación de Aragua.

