Aragüeños constataron cumplimiento de proyectos aprobados en Consultas Populares

Con mejoras en materia de salud, vialidad, rehabilitación de áreas creativas entre otros, los ciudadanos transformaron sus comunas

CIUDAD MCY.- En el estado Aragua, las Consultas Populares han tenido un gran impacto en las comunidades dado a que los proyectos anfitriones se han materializado en tiempo récord gracias a la articulación perfecta entre el Gobierno Bolivariano y el Poder Popular.

Desde el municipio José Ángel Lamas específicamente en el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) «Luchadores por la Salud de Lamas”, se lograron adquirir equipos de avanzada tecnología para la realización de estudios Rayos X.

Este proyecto, logró ser el de mayor impacto en la Comuna Agroindustrial Unidos Por La Revolución y en la Comuna en Honor al Gigante Chávez durante la 5ta Consulta Popular Nacional 2025, y gracias a la disposición de los equipo los ciudadanos recibirán un servicio gratuito y de calidad.

Tony García, alcalde de la jurisdicción, manifestó que el rol protagónico del pueblo de Lamas es el que decide por el bienestar de las comunas.

«Es importante decir que esta dotación de equipos de rayos X y la digitalizadora es gracias a las decisiones que tomó el pueblo en las pasadas consultas populares ,esto es gracias a nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro, a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y por supuesto a nuestra vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez».

Por su parte, Danixa León expresó sentirse feliz de que el CDI «Luchadores por la Salud de Lamas» cuente con los equipos para el bienestar de los santacrucenses.

«Durante la 5ta Consulta ambas comunas decidimos y seleccionamos este proyecto como el más importante y gracias a las autoridades vemos una respuesta oportuna, así que extiendo la invitación a los ciudadanos de participar este 8 de marzo en la consulta en el que nosotros somos los que decidimos».

GIRARDOT SE TRANSFORMA

Continuado con el recorrido, en el municipio Girardot los proyectos de las anteriores Consultas Populares se han materializado con total éxito para el bienestar de los maracayeros.

En la comuna Socialista Río Madre Vieja, específicamente en el barrio Las Minas de La Pedrera se ha concretado la rehabilitación de la cancha de usos múltiples «Las Minas», donde se han desarrollado trabajos de recubrimiento de pintura en la infraestructura, la elaboración de murales y la demarcación en las líneas de juegos que son indispensables para organizar las actividades deportivas.

Además, se llevó a cabo en el callejón N°1 el embellecimiento de las fachadas de las casas locales, colocación de reductores de velocidad y la instalación de cámaras de seguridad.

Yaniri Adrián, vocera jefa de comunidad y vocera del Consejo Comunal de las Minas destacó los logros alcanzados a través de las consultas populares y la autogestión comunitaria.

«Los avances que ha traído las Consultas Populares han sido significativos ya que hemos transformado nuestra comuna con la rehabilitación de la cancha, el embellecimiento de las casas, la colocación de los reductores de velocidad, cámaras de seguridad, alumbrado público y asfaltado así que en vista de estos resultados, vamos el 8 de marzo a participar activamente en la Primera Consulta Popular 2026».

MARIÑO AVANZA

De igual manera, en el municipio Santiago Mariño el pueblo ha sido testigo de los proyectos que se han consolidado.

Desde la Comuna un Líder Por Siempre Jairo Tejera, específicamente en la avenida Rómulo Gallegos avanzan los trabajos de construcción de aceras y brocales que permitirá un desplazamiento seguro a los peatones.

Anaylin Guerrero, vocero de la comuna informó que «se han vaciado 18 metros cúbicos de concreto premezclado y la meta es construir 774 metros lineales de acera y brocales».

La vecina de la comunidad, María Agustina Torres, manifestó que las obras benefician a los adultos mayores y personas con discapacidad, dado que la zona es altamente transitada y conecta con las avenidas Aragua y Constitución.

«Estas mejoras en las vías facilita la movilidad de sectores vulnerables de la comunidad, y desde ya los vecinos y vecinas de esta comuna nos estamos preparando para la Consulta Popular en el que seleccionaremos el proyecto de mayor envergadura y con el apoyo de las autoridades será materializado».

Con estas acciones, queda comprobado que el pueblo aragüeño continuará ejerciendo su rol protagónico en la Consulta Popular Nacional 2026 , en el que se seleccionarán los proyectos que seguirán transformando las 191 comunas y circuitos comunales de la entidad.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : CIUDAD MCY