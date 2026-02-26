Ribas presenta despliegue integral para la Primera Consulta Popular Nacional 2026

Además de ofrecer los detalles de la próxima fiesta electoral que tendrá 110 propuestas, ofreció un balance de las Consultas anteriores

CIUDAD MCY.- Desde el casco histórico de La Victoria, el alcalde Juan Carlos Sánchez, en compañía de voceras y voceros de las salas de autogobierno y el gabinete de la Quinta Transformación, anunció formalmente el inicio de la campaña electoral para la Primera Consulta Popular Nacional del año 2026. Este proceso democrático, programado para el domingo 8 de marzo, ha sido concebido como un gran homenaje a las mujeres luchadoras que constituyen la vanguardia de la organización comunitaria en cada Consejo Comunal del municipio.

El mandatario local subrayó que esta iniciativa no solo busca elegir proyectos, sino consolidar definitivamente el sistema de Gobierno Popular y Comunal como un modelo de democracia profunda que se sobrepone a las narrativas internacionales que intentan cuestionar el sistema democrático venezolano.

La logística para esta jornada electoral ha sido planificada con rigor, contemplando la activación de 39 centros electorales, lo que representa un incremento de tres centros en comparación con la última consulta realizada en 2025. En total, el municipio dispondrá de 45 mesas de votación para atender a los 16 circuitos comunales que participan activamente en esta convocatoria, donde ciudadanos a partir de los 15 años de edad podrán ejercer su derecho al voto presentando únicamente su cédula de identidad y demostrando su residencia en el territorio correspondiente.

El alcalde explicó que el proceso es totalmente libre y transparente, permitiendo que cada vecino elija de manera directa la opción que considere más beneficiosa para su realidad local entre los 110 proyectos que han sido admitidos tras un proceso de debate y escrutinio público previo.

En cuanto al contenido de las propuestas, Sánchez detalló que los proyectos se han clasificado bajo las dos primeras líneas de las Siete Transformaciones: la referida al sistema económico productivo y la orientada a la construcción de ciudades humanas y servicios públicos. El desglose técnico revela una fuerte inclinación hacia la productividad y el bienestar social, contando con 38 proyectos de economía productiva, 31 destinados al servicio de agua potable, 17 de vivienda, 15 de electricidad, 6 de vialidad, 2 de gas y 1 de transporte.

Esta distribución evidencia una evolución en la conciencia del Poder Popular, que ahora no solo identifica necesidades básicas, sino que propone proyectos de emprendimiento, turismo y aprovechamiento de materiales que impulsen el desarrollo económico de sus territorios.

Un punto de vital importancia durante la alocución fue el balance de gestión financiera del año 2025, donde el burgomaestre informó que se realizaron transferencias directas al Poder Popular por un monto de 149.444.593 bolívares, cifra que asciende a 737.086 dólares. Estos recursos han permitido ejecutar proyectos de gran impacto, como la rehabilitación de la clínica especializada en Padrelazo, que actualmente se encuentra en su fase final de culminación.

Según el alcalde, este método de transferencia directa ha permitido romper con el burocratismo y combatir la corrupción, logrando que el pueblo organizado ejecute obras con una eficiencia y un alcance que superaría con creces la gestión tradicional realizada exclusivamente desde las oficinas institucionales.

Además, Sánchez detalló el cronograma de movilización que antecede al 8 de marzo, entre el 4 y el 6 de marzo, se llevará a cabo una campaña electoral casa a casa liderada por los comandos de campaña de cada comuna, quienes tendrán la tarea de explicar detalladamente los proyectos en disputa, como los siete postulados en la Comuna Urbana General José Félix Ribas que abarcan desde dotación de emergencias hasta mejoras en infraestructura hídrica. Sánchez concluyó reafirmando que este proceso es la mejor forma de demostrar al mundo la vocación democrática del pueblo venezolano y su capacidad para autogestionar el bienestar colectivo en articulación con el gobierno nacional, regional y municipal.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS : CIUDAD MCY