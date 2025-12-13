Pozo reactivado en La Herrereña fortalece servicio hídrico en Mariño

Esta obra fue posible gracias a la Consulta Popular Nacional, mecanismo que impulsa y respalda los proyectos priorizados directamente por el pueblo organizado

CIUDAD MCY.- En un nuevo avance en materia de servicios públicos, el alcalde del municipio Santiago Mariño del estado Aragua, Carlos Guzmán, anunció la reactivación de un pozo de 20 HP que ahora garantiza el acceso al agua potable a más de dos mil familias del punto y círculo del circuito comunal Alfredo Pacheco Miranda, en la comunidad de La Herrereña.

Esta obra fue posible gracias a la Consulta Popular Nacional, mecanismo que impulsa y respalda los proyectos priorizados directamente por el pueblo organizado.

Guzmán destacó que este logro responde al trabajo articulado entre el gobierno municipal, la gobernadora Joana Sánchez, el presidente Nicolás Maduro y la empresa hídrica Hidrocentro.

“Estamos avanzando en materia de agua potable, estas labores estarán beneficiando a más de 2 mil vecinos y vecinas. En Santiago Mariño seguimos dando respuesta al poder popular de la mano de nuestro presidente Nicolás Maduro y de nuestra gobernadora Joana Sánchez”, expresó.

Durante la supervisión de los trabajos, el mandatario local resaltó la participación activa de los voceros y voceras comunales, así como del equipo político y la estructura social del territorio.

“Aquí están los vecinos, las vecinas, sus voceros, la tutora… Gracias al apoyo de los tres niveles de gobierno estamos garantizando servicios públicos, agua para nuestro pueblo. Y bueno, que viva la comuna, que viva el poder popular”, afirmó.

Este proyecto se vincula directamente con la 2ª Transformación del Plan de la Patria de las 7T, orientada al fortalecimiento de los servicios públicos esenciales, como parte de la política nacional para elevar la calidad de vida y consolidar el Estado de bienestar.

Con acciones como esta, la gestión del alcalde Carlos Guzmán continúa consolidando soluciones concretas en materia hídrica, demostrando un modelo de gobernanza que articula instituciones, voceros populares y liderazgo comunitario para garantizar respuestas efectivas al pueblo mariñense.

PRENSA ALCALDIA DE MARIÑO | CIUDAD MCY | FOTOS PRENSA ALCALDIA DE MARIÑO