La Victoria se estremeció con Campeonato Nacional de Dominó

CIUDAD MCY.-El estado Aragua fue sede del Campeonato Nacional de Dominó 2025, un emocionante evento celebrado en la Victoria, municipio José Félix Ribas.

La ceremonia deportiva, reunió a niños, jóvenes, y adultos de 13 estados del país, quienes compitieron en estratégicas partidas de dominó para conquistar los primeros lugares y el anhelado trofeo de la competición.

Durante la actividad los participantes, fueron acompañados y animados en el torneo, por la Vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez; el Presidente de la Federación Venezolana de Dominó, Efrain Velázquez; el secretario de juventud y deporte de la entidad, Manuel López y el alcalde de la jurisdicción, Juan Carlos Sánchez.

La jornada se desarrolló de manera emocionante y no solo sirvió como una intensa competencia, sino también la oportunidad de fomentar el espíritu deportivo y la camaradería entre los jóvenes.

Es importante destacar que estas competencias deportivas que fomentan el fortalecimiento de las diferentes disciplinas deportivas, las agilidades mentales y el desarrollo personal son gracias al Presidente Nicolás Maduro, quien sigue trabajando por la captación y el impulso de nuevos atletas en diferentes áreas deportivas.

YORBER ALVARADO | FOTOS PRENSA GBA