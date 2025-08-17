Ciudad MCY

Liga de Fútbol Interclubes del estado Aragua vibró con emocionantes jornadas

PorRafael Velásquez

Ago 17, 2025

***La pasión por el fútbol se desbordó con la celebración de la segunda jornada de las categorías Sénior y Máster, y el inicio de la categoría Súper Sénior de la Liga de Fútbol Interclubes del estado Aragua***.

CIUDAD MCY.-La segunda jornada de la categoría Sénior dejó partidos vibrantes y sorpresas. La gran noticia fue la victoria de Golazo 80 por 2-1 sobre San José, desafiando las expectativas. Otros resultados destacados incluyen el empate sin goles entre Latinos de Cavim y Pedrera FC, que reflejó la solidez defensiva de ambos.

Además, hubo goleadas contundentes, como la de Coromoto por 4-1 sobre CHV y la de Bolívar por 3-0 frente a Warao. Libertador ganó 1-0 a CPA, San Vicente venció 1-0 a Circunmil, y Piñonal y Turmero FC empataron 1-1.

Máster: Competencia y Goles en Abundancia

La categoría Máster celebró su segunda fecha con encuentros llenos de goles que demuestran la alta competitividad del torneo. CHV se impuso con contundencia 4-1 a C. Jardín, mientras que Golazo I ganó 3-1 a S. José.

En un partido muy igualado, D. Unión y Pedrera empataron 2-2. Por otro lado, C. Argentino logró una victoria de 2-0 frente a AEB. Asimismo, 0 Mariara se llevó la victoria 2-0 contra Fusión, y Candelaria venció 3-1 a Turmero FC. El equipo de Libertador tuvo jornada libre.

Súper Sénior:

  • Un Comienzo Prometedor
  • La categoría Súper Sénior dio inicio a su temporada con encuentros que dejaron en evidencia el talento y la pasión de los equipos veteranos.
  • En su debut, Círculo Militar y Golazo 80 se enfrentaron en un encuentro que culminó en un empate 1-1, mostrando una gran paridad.

Por otro lado, Libertador arrancó con fuerza al imponerse de manera contundente 2-0 ante A. Victoria, asegurando sus primeros tres puntos y marcando el ritmo de lo que promete ser una temporada muy competitiva.

A medida que la Liga de Fútbol Interclubes del estado Aragua avanza, la emoción y la expectativa continúan creciendo. Con equipos luchando por los primeros puestos en las tablas de posiciones de cada categoría, cada partido se convierte en una oportunidad para demostrar talento y estrategia. La liga sigue consolidándose como un espacio de encuentro y sana competencia para los amantes del fútbol en la región, prometiendo más acción y sorpresas en las próximas jornadas.

Nota de prensa | Fotos: Cortesía

 

