Ciudad MCY

Comunicación Patria

Aragua

Labores de mantenimiento fortalecen red de aguas servidas en Lamas

Foto del avatar

PorBeatriz Guilarte

Oct 14, 2025

Los trabajos se desarrollan en los sectores El Remanso, Centro I y la vía Santa Cruz–Palo Negro, con el propósito de fortalecer el sistema de aguas servidas y mejorar la calidad de vida de los habitantes

CIUDAD MCY.- La alcaldía del municipio José Ángel Lamas continúa fortaleciendo su plan de mantenimiento de infraestructura urbana con la ejecución de labores en los colectores principales de los sectores “El Remanso” y “Centro I”, acciones que buscan optimizar el sistema de aguas servidas y garantizar su adecuado funcionamiento en las zonas de mayor concentración poblacional.

Como parte de este mismo despliegue, se dio inicio a los trabajos de mantenimiento del colector ubicado en la vía Santa Cruz – Palo Negro.

Estas labores enmarcadas al Plan de las 7 Transformaciones y Plan de la Aragüeñidad y respaldadas por el Presidente Nicolás Maduro y la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez,, comprenden limpieza profunda, despeje de obstrucciones y rehabilitación de tramos afectados, con el objetivo de mejorar la capacidad de drenaje y prevenir posibles colapsos en la red.

El programa se ejecuta de manera planificada, priorizando los puntos más vulnerables del sistema y atendiendo progresivamente las necesidades detectadas durante las inspecciones técnicas.

REINYMAR TOVAR |  FOTOS CORTESÍA

Foto del avatar

Por Beatriz Guilarte

Noticias Destacadas

Aragua

Jornada de Tribunal Móvil garantizó la justica en Girardot

14 de octubre de 2025 Beatriz Guilarte
Aragua

Joana Sánchez lideró reunión de trabajo del PSUV Aragua desde el Ateneo de Maracay

14 de octubre de 2025 Beatriz Guilarte
Aragua

Realizan labores técnicas para optimizar sistema de agua en Los Caobos

14 de octubre de 2025 Beatriz Guilarte
Aragua

Labores de mantenimiento fortalecen red de aguas servidas en Lamas

14 de octubre de 2025 Beatriz Guilarte