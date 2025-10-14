Labores de mantenimiento fortalecen red de aguas servidas en Lamas

Los trabajos se desarrollan en los sectores El Remanso, Centro I y la vía Santa Cruz–Palo Negro, con el propósito de fortalecer el sistema de aguas servidas y mejorar la calidad de vida de los habitantes

CIUDAD MCY.- La alcaldía del municipio José Ángel Lamas continúa fortaleciendo su plan de mantenimiento de infraestructura urbana con la ejecución de labores en los colectores principales de los sectores “El Remanso” y “Centro I”, acciones que buscan optimizar el sistema de aguas servidas y garantizar su adecuado funcionamiento en las zonas de mayor concentración poblacional.

Como parte de este mismo despliegue, se dio inicio a los trabajos de mantenimiento del colector ubicado en la vía Santa Cruz – Palo Negro.

Estas labores enmarcadas al Plan de las 7 Transformaciones y Plan de la Aragüeñidad y respaldadas por el Presidente Nicolás Maduro y la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez,, comprenden limpieza profunda, despeje de obstrucciones y rehabilitación de tramos afectados, con el objetivo de mejorar la capacidad de drenaje y prevenir posibles colapsos en la red.

El programa se ejecuta de manera planificada, priorizando los puntos más vulnerables del sistema y atendiendo progresivamente las necesidades detectadas durante las inspecciones técnicas.

REINYMAR TOVAR | FOTOS CORTESÍA