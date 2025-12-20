Venezuela conquistó el segundo lugar del medallero en los Juegos Bolivarianos 2025

Ciudad MCY.-Venezuela finalizó en el segundo lugar del medallero de los vigésimos Juegos Bolivarianos que se celebraron en las ciudades peruanas de Ayacucho y Lima, entre el 22 de noviembre y el 7 de diciembre, con una cosecha de 311 medallas repartidas en 104 de oro, 92 de plata y 115 de bronce para superar lo logrado en las ediciones de Valledupar 2022 y Santa Marta 2017.

La representación criolla, que estuvo integrada por 520 atletas divididos en 295 del género femenino y 225 del masculino, se quedó con el campeonato en las disciplinas de lucha, esgrima, boxeo, judo, wushu, golf, voleibol sala y sóftbol, en el evento multidisciplinario que marcó el inicio del ciclo olímpico rumbo a JJ.OO. Los Ángeles 2028.

La lucha completó un total de 17 metales con 10 de oro y siete de plata, seguido por los 14 de la esgrima (seis de oro, tres de plata y seis de bronce), nueve del boxeo (seis de oro, una de plata y dos de bronce), 17 del judo (cinco de oro, cuatro de plata y ocho de bronce), ocho del wushu (cuatro de oro, una de plata y tres de bronce), tres del golf (dos de oro y una de bronce) y los campeonatos absolutos del voleibol y sóftbol femenino.

De igual forma, las disciplinas de natación y levantamiento de pesas comandaron la producción entre la delegación venezolana con 35 medallas para la primera (13 de oro, 12 de plata y 10 de bronce) y 29 para la segunda (12 de oro, nueve de plata y ocho de bronce) en sus distintas modalidades y categorías de peso.

Multimedallistas

Entre los atletas criollos que conquistaron varias medallas en los Juegos Bolivarianos resaltan la gimnasta Jimena Domínguez, los canoístas Cristian Canache y Ray Acuña, el remista César Amaris y los nadadores Jorge Otaiza, Lismar Lyon y María Yegres.

Domínguez, de 16 años de edad, fue la deportista que más destacó con la obtención de cuatro medallas de oro y dos de plata. Las doradas las conquistó en las pruebas femeninas de mazas individuales, cinta individual, pelota individual y aro individual de la gimnasia rítmica, mientras que las de plata las consiguió en el general individual y por equipos.

En tanto, Canache se colgó cuatro preseas doradas en las pruebas K2 200 metros y K4 200 m en el kayak del canotaje masculino, sumado a las pruebas mixtas de K2X 200 m y K4X 200 m, a la vez que Acuña hizo lo propio en el K2 200 metros, K4 200 m y K4X 200 m, respectivamente.

Amaris se llevó el protagonismo en las pruebas masculinas del remo LM2x, 4LMx y LM2 para cerrar con uno de los abanderados, Jorge Otaiza, quien sumó seis medallas (tres de oro, dos de plata y una de bronce).

Abanderado de oro

El nadador se quedó con el primer lugar en los 50 y 100 metros mariposa y 4×100 m relevo estilo libre, segundo en 50 m estilo libre y 4×100 relevo combinado mixto y tercero en el 4×100 relevo combinado masculino.

Por su parte, Lyon añadió el oro en los 50 y 100 m mariposa y los 50 m estilo libre femenino, más la de plata en el 4 x 100 m relevo estilo libre y 4 x 100 m relevo combinado femenino, entre tanto que Yegres fue protagonista en los 400 m y 200 m estilo libre y 4 x 200 m relevo estilo libre femenino, plata en 4 x 100 m estilo libre y 4 x 100 m relevo combinado, y bronce en 800 m y 100 m estilo libre.

Récords regionales

Además de las medallas, la delegación venezolana impuso cinco récords en lo que a Bolivarianos se refiere, al tener a la natación como el deporte vanguardia. El primero de ellos llegó por intermedio de las nadadoras Mariana Cote, María Yegres, Mónica Leidar y Paola Azzato en la prueba 4 x 200 m combinado femenino.

El relevo masculino añadió el segundo en los 4 x 100 m con Dennis Pérez, Jorge Otaiza, Manuel Díaz y Emil Pérez como los referentes, escoltados por las marcas de María Yegres en 200 metros libre femenino, Otaiza en los 100 m mariposa masculino y Lismar Lyon en los 100 m mariposa femenino.

La producción de 311 medallas (104 de oro, 92 de plata y 115 de bronce) de la delegación venezolana sirvió para superar las áureas de la edición de Valledupar 2022, en la que finalizó con 209 metales (61 de oro, 69 de plata y 79 de bronce), así como lo hecho en Santa Marta 2017 con 292 preseas (94 de oro, 95 de plata y 103 de bronce).

Colombia terminó en el primer lugar del medallero general de los vigésimos Juegos Bolivarianos con 341 medallas (142 de oro, 122 de plata y 77 de bronce). El podio lo completó la representación local, Perú, con un total de 262 preseas (78 de oro, 80 de plata y 104 de bronce).

Fuente: Ministerio de Deportes | FOTO CORTESÍA