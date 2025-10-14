Más de 120 toneladas de asfalto se colocaron en el trabajo de mantenimiento vial

CIUDAD MCY.- En el municipio José Félix Ribas, se avanza con el plan de mantenimiento vial en las principales avenidas del centro de la ciudad de la juventud, en esta oportunidad, se procedió a la colocación de 125 toneladas de asfaltado en su segunda fases, en la avenida Victoria, específicamente esquina Soco, cruce con calle García de Sena.

Vale recordar, que estos trabajos de mantenimiento vial, iniciaron desde las avenidas Francisco de Loreto y Victoria, punto referencial esquina del antiguo “Paco Charro” y esquina Soco, colocando 135 metros lineales de asfalto en una primera etapa.

Dicho trabajos de mantenimiento vial, están enmarcados en los martes de servicios públicos y comunas, la misma es impulsada por el poder comunal, con el apoyo del presidente Nicolás Maduro, la gobernadora Joana Sánchez, y el alcalde Juan Carlos Sánchez.

En ese sentido también se conoció que una vez culmine la etapa de asfaltado, se continuará con todo lo referente a la demarcación a lo largo y ancho de las referidas avenidas, lo que se traduce en el mantenimiento vial integral.

DESPLIEGUE DE LIMPIEZA, PODA, RECOLECCIÓN Y MANTENIMIENTO

En aras de seguir fortaleciendo los espacios ribenses, las cuadrillas de mantenimiento de las 16 comunas del municipio José Félix Ribas, realizaron trabajos de desmalezado y mantenimiento, en la manzana 4 del Urbanismo Ciudad Socialista, esquina Piccolo, Avenida Bicentenaria, Zona Industrial Soco, sector La Mora, entre otros.

PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS | FOTOS: CORTESÍA