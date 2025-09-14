Leangel Linarez conquistó la VII Etapa de la Vuelta a Venezuela en Aragua

** El pedalista, que ganó su segunda etapa en la ronda venezolana, cruzó la línea de meta de primero por delante de su compatriota Edwin Torres (Lotería del Táchira) y del joven sprinter colombiano Cristián Vélez (GW Erco Shimano), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente **

CIUDAD MCY.-En una demostración de velocidad, el pedalista venezolano Leangel Linarez, del equipo Tavfer-Ovos Matinados, se alzó con la victoria en la VII Etapa de la 62ª edición de la Vuelta a Venezuela 2025.

La emocionante carrera, que marcó el regreso del magno evento ciclístico al estado Aragua después de tres años, congregó a una multitud de aficionados a lo largo de un recorrido de 106,2 kilómetros que atravesó los municipios Girardot, Santiago Mariño, Sucre y Zamora.

La jornada, cargada de adrenalina, partió desde Maracay y recorrió la Intercomunal de Turmero y la Carretera Nacional Cagua-La Villa, culminando en la Plaza Sucre de Cagua.

Allí, una marea de seguidores esperó la llegada de los ciclistas, quienes representaban a 16 equipos nacionales y 5 equipos internacionales.

La final sin complicaciones fue del corredor Leangel Linarez, quien levantó los brazos por delante de Edwin Torres( Lotería del Tachira) y del colombiano Cristian Damian Velez (GW- Erco Shimano), completando el podio de especialistas en llegadas masivas.

ARAGUA VUELVE A BRILLAR EN EL CICLISMO

El regreso del evento ciclístico más importante del país a tierras aragüeñas fue un rotundo éxito, destacando la capacidad organizativa de la región.

La competencia contó con la presencia de Anaís Muñoz, presidenta de la Federación Venezolana de Ciclismo (FVC); Rubén Osorio, Director General de la Vuelta a Venezuela; y Juan José Rujano, Director General del Instituto Nacional de Deporte.

En representación de la vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez, acompañaron la justa deportiva destacadas autoridades regionales como Manuel López, secretario de Juventud y Deporte; Carlos España, presidente del Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA); Jonathan Castellón, secretario de Comunicación, Información y Telecomunicaciones; y Génesis Sánchez, presidenta de la Fundación Letras de Aragua.

El éxito de la etapa fue posible gracias al impecable despliegue de seguridad orientado por el Gobierno regional, que involucró a cuerpos policiales, militares y organismos de prevención, posicionando una vez más a la entidad como una potencia deportiva nacional.

CALIFICADA COMO LA MEJOR ETAPA DE LA VUELTA A VENEZUELA

Las autoridades deportivas nacionales se mostraron sumamente felices por el desarrollo de la competencia ciclistica en tierras aragüeñas.

El director general de la Vuelta a Venezuela la catálogo cómo la mejor etapa.

» Quiero felicitar al estado de Aragua por este recibimiento, a la gobernadora Joana Sánchez, al presidente del IRDA, Carlos España que hicieron este gran trabajo, de verdad que sin que nos quede nada por dentro, felicito a la mejor etapa, la mejor llegada de etapa de toda la Vuelta a Venezuela, de verdad que el público impresionante, la logística, la premiación, la seguridad, de verdad que los felicito, es el trabajo que queremos, como lo venimos diciendo, es el ciclismo que queremos y que soñamos para nuestros atletas» afirmó Ruben Osorio.

Por su parte la máxima autoridad del ciclismo venezolano enfatizó que se siente orgullosa de que el estado Aragua vuelva al ciclismo.

» De verdad emocionada muy Orgullosa, emocionada de estar acá en estas tierras de aragüeñas que han acobijado la Vuelta a Venezuela en su 62 edición, gracias a la gobernadora Joana Sánchez y a las autoridades que nos acompañaron» expresó la presidenta de la FVC Anaís Muñoz.

Por su parte el directivo de la cartera regional del deporte aragüeño aseguró que esta actividad se consolidó gracias a la gobernadora Joana Sánchez.

» Gracias a Dios muy contento, todo el pueblo aragüeño, porque se ha culminado la séptima etapa de la Vuelta a Venezuela, una etapa que con mucho éxito acaba de culminar, en el Estado Aragua, nos sentimos muy contentos, ya que es un evento de envergadura que no se hacía desde hace muchos años, hoy podemos decir que esto es lo que hace para mejorar el deporte en el país, gracias a la Gobernadora Joana Sánchez» puntualizó el presidente del IRDA, Carlos España.

LA VOZ DE LOS GANADORES

El vencedor de la etapa, Leangel Linarez se mostró sumamente feliz por pedalear en tierras aragüeñas.

» Estoy muy feliz de estar aquí en mi país y en este estado, con mi equipo, me siento muy emocionado, mis compañeros hicieron un gran trabajo, para yo lanzarme y yo rematar de la mejor manera en la recta final y tener el segundo triunfo» señaló Linarez.

Además añadió: «La receptividad también ha sido maravillosa, aprovecho para felicitarlos la verdad que espero que continúe asi»

El ganador del segundo lugar Edwin Torres, mostró su satisfacción por el avance del ciclismo venezolano.

» Estoy contento por estar en esta séptima etapa, el compañero ganador y yo llegamos muy, muy justos, pero sobre todo muy feliz porque se está viendo el avance del ciclismo venezolano» aseveró Torres.

Finalmente la Vuelta a Venezuela llegará a su fin el domingo con la octava y última etapa con un recorrido de 120 kilómetros con salida y llegada en Miranda, en una jornada que pondrá el broche final a una edición marcada por la participación internacional y el protagonismo de los equipos venezolanos.

YORBER ALVARADO | FOTOS | JUAN ZAPATA