Legisladores de EEUU rechazaron intervención injustificada de Trump contra Venezuela

Cuidad MCY-El senador republicano Mike Lee expresó hoy su preocupación por el ataque de Estados Unidos contra Venezuela, que recibe la condena internacional ante la artera agresión ordenada por el presidente Donald Trump.

“Espero con interés saber qué, si acaso, podría justificar constitucionalmente esta acción en ausencia de una declaración de guerra o autorización para el uso de la fuerza militar”, dijo el legislador por Utah en la red social X.

En otro mensaje escribió que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está “bajo custodia estadounidense”, mientras la comunidad internacional exige fe de vida del mandatario democráticamente electo de la nación sudamericana y su esposa, Cilia Flores, ambos aún en paradero desconocido.

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro fue arrestado para que sea juzgado en Estados Unidos, según el senador, quien afirmó haber hablado con el secretario de Estado Marco Rubio.

“Me informó que Nicolás Maduro fue arrestado por personal estadounidense para ser juzgado por cargos criminales en Estados Unidos”, publicó Lee en la plataforma de Internet.

Varios miembros del Congreso de Estados Unidos reaccionaron de inmediato al artero ataque ordenado por el presidente Donald Trump sin solicitar la autorización del legislativo.

Los legisladores Rubén Gallego (Arizona), Bernie Sanders (independiente por Vermont), Elizabeth Warren (Massachusetts) y Tim Kaine (Virginia), tildaron la acción de ilegal y una violación de la Constitución.

Fuente Prensa Latina | Foto Cortesía