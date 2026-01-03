Presidenta de México rechaza agresión de EEUU contra Venezuela

A través de un mensaje en su cuenta de la red social X, la jefa del Ejecutivo mencionó textualmente el párrafo 4 del mencionado artículo.

“Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas”, citó.

Sheinbaum compartió también el comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el cual el Gobierno condenó y rechazó enérgicamente las acciones militares ejecutadas por fuerzas armadas de Estados Unidos contra objetivos en territorio de Venezuela.

La Cancillería calificó el hecho de “clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas”.

“Con base en sus principios de política exterior y en su vocación pacifista, México hace un llamamiento urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU, y a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y pueblo venezolanos”, agregó.

La cartera subrayó que América Latina y el Caribe es una zona de paz, construida sobre la base del respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la proscripción del uso y la amenaza de la fuerza, por lo que cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional.

Reiteró que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias y reafirmó su disposición a apoyar cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y evitar una confrontación.

El país latinoamericano instó también a la Organización de las Naciones Unidas a actuar inmediatamente para contribuir a la desescalada de las tensiones, facilitar el diálogo y a generar condiciones que permitan una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional.

La Cancillería agregó que, por conducto de la Embajada de México en Venezuela, se mantendrá en permanente comunicación con los connacionales residentes en ese país de Suramérica para asistirles de cualquier forma.

Venezuela denunció este sábado ante la comunidad internacional los ataques de Estados Unidos a instalaciones civiles y militares del país.

Caracas advirtió que la agresión estadounidense, que Washington intenta justificar como una cruzada contra las drogas, amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas.

Mediante un comunicado, reiteró la denuncia del objetivo de Estados Unidos de apoderarse de los recursos estratégicos de la nación suramericana, y llamó a todas las fuerzas sociales y políticas del país a activar los planes de movilización y repudiar el ataque.

Fuente Prensa Latina | Foto Archivo