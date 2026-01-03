Comunidad internacional condena mayoritariamente el «criminal ataque» de EEUU contra Venezuela

Rusia, a través de su ministerio de Exteriores, condenó firmemente la agresión armada de EEUU y tachó de «inválidos» los pretextos esgrimidos para justificarla. La Cancillería rusa indicó que Rusia reafirma su solidaridad con el pueblo venezolano y expresa su apoyo al de su liderazgo, orientado a la defensa de la soberanía del Estado.

«América Latina debe seguir siendo una zona de paz, tal como se proclamó en 2014. Y a Venezuela se le debe garantizar el derecho a determinar por sí misma su destino, sin ningún tipo de injerencia externa destructiva, y menos aún militar», indica el documento difundido.

Agrega que Rusia insta a EEUU a aclarar el paradero de Maduro y su esposa.

Uno de los primeros en reaccionar fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó a convocar reuniones inmediatas tanto en la Organización de Estados Americanos (OEA) como en la ONU para abordar la crisis. Además, el mandatario anunció que Colombia despliega toda su «fuerza asistencial» en la frontera con Venezuela tras la agresión estadounidense.

«Los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz», enfatizó, invitando a los venezolanos al «diálogo civil y su unidad».

Cuba, por su parte, exigió una «urgente reacción de la comunidad internacional».

«Cuba denuncia y demanda urgente reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de EEUU a Venezuela», escribió el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, en la red social X.

El Gobierno de España adoptó una postura más moderada al pedir una desescalada de la situación y expresar su disposición a facilitar una solución pacífica a la crisis.

«El Gobierno de España está haciendo un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos en Venezuela (…) Hacemos un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad. Hay que respetar el derecho internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas», expresó el presidente del Gobierno español en X.

El expresidente de Bolivia Evo Morales se unió a las voces de repudio, calificando la acción como una «brutal agresión imperial» que viola la soberanía de Venezuela.

«Repudiamos con total contundencia el bombardeo de EEUU contra Venezuela. Toda nuestra solidaridad con el pueblo venezolano en resistencia. ¡Venezuela no está sola!», declaró Morales en las redes.

Uruguay rechazó la intervención militar de EEUU en Venezuela, reafirmó el respeto al derecho internacional y defendió que América Latina debe seguir siendo una zona de paz.

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, calificó de «inaceptable» los bombardeos en territorio venezolano y el secuestro del presidente Nicolás Maduro, advirtiendo que atacar países violando el derecho internacional abre la puerta a un mundo de violencia y caos donde impera la ley del más fuerte.

«Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente traspasan una línea inaceptable. Representan una afrenta gravísima a la soberanía de Venezuela y un precedente extremadamente peligroso para la comunidad internacional», declaró Lula.

China condenó el uso de la fuerza por parte de EEUU contra Venezuela como una violación del derecho internacional y de la soberanía, y expreso su profunda conmoción, advirtiendo que esto amenaza la paz regional e instando a Washington a detener tales acciones.

Desde el Ministerio de Exteriores de Irán declararon que el ataque militar estadounidense «viola la soberanía y la integridad territorial» de la República Bolivariana, así como la Carta de la ONU.

Incluso desde Turquía, país miembro de la OTAN liderada por EEUU, llegó un mensaje de apoyo explícito.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se mostró «profundamente preocupado» por el secuestro de Nicolás Maduro y los ataques estadounidenses. Advirtió que estas acciones crean un «precedente peligroso» y llamó a respetar el derecho internacional.

En el Congreso de EEUU, varios legisladores influyentes criticaron duramente la operación militar en Venezuela, calificándola de «ilegal».

El senador demócrata por Arizona, Rubén Gallego —veterano del Cuerpo de Marines que sirvió en Irak—, escribió en X: «Esta guerra es ilegal», describiéndola como «la segunda guerra injustificada en mi vida».

«¡Estamos del lado del pueblo de Venezuela y del presidente Maduro! Este bandolerismo no debe quedar impune», escribió en las redes sociales el asesor jefe del presidente turco, Cemil Ertem.

Fuente Sputnik | Foto Archivo