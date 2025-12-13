Liga de Fútbol Sala La Victoria cerró con siete electrizantes encuentros finales

CUIDAD MCY.-Con gran emoción y adrenalina al máximo se desarrolló la final de la Liga Fútbol Sala La Victoria en la cual siete categorías dejaron todo en cancha para alzarse con el trofeo inscribiendo sus nombres como flamantes campeones.

En la categoría Sub-7 la victoria correspondió a la representación de Hermandad, la cual se impuso con marcador final de 2 goles por 0 ante su similar de Trapiche. En la categoría Sub-9 el tiempo reglamentario no fue suficiente y luego de un empate a un gol por bando la decisión tuvo que ser en la tanda de tiros penales con resultado de Dragones (4) Atlético 23 (1).

En otros encuentros finales, la representación Sub-11 de Skepers se llevó la victoria 3 goles por 1 ante Trapiche, mientras en la Sub-13 Hermandad impuso autoridad ante Skpers al doblegarlos 4 goles por 2.

Ya en las categorías Sub-15 y 17. En la primera se enfrentaron cara a cara Skepers A vs Skepers B con victoria para estos últimos desde los penales 4X3 luego de prevalecer el empate a 2 goles. En la juvenil Sub-17 JDN dio un golpe de mesa al imponerse con marcador final de 1X0 ante Hispano. Para finalizar los juegos finales, la categoría libre no dejó de ser vibrante de principio a fin resultando como campeón el equipo JS2023 al llevarse el triunfo ante Winsport con pizarra de 2 tantos por 1.

PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS | FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS