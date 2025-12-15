Lluvias y lloviznas dispersas se prevén en diversas regiones del país

CIUDAD MCY.- En horas de la mañana habrá cielo parcialmente nublado y zonas despejadas en buena parte del territorio nacional, al exceptuar zonas de la Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, Nororiente, la Gran Carcasa, Miranda y Zulia, donde se esperan formaciones nubosas con probables lluvias o lloviznas dispersas, señaló el boletín de las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

De igual forma, el Inameh indica que en horas de la tarde y noche, se estima un incremento nuboso en áreas de Amazonas, los Andes, Bolívar y Zulia, donde se esperan lluvias y algunos chubascos aislados. El resto del país prevalecerá con áreas nubladas al alternar con zonas despejadas.

En el Distrito Capital, Miranda y La Guaira se prevé nubosidad fragmentada, al alternar con zonas parcialmente nubladas durante la mayor parte del periodo, sin descartar lluvias o lloviznas dispersas a primeras horas de la mañana y al final de la tarde.

Con respecto a las temperaturas extremas, las mínimas oscilarán entre 16°C a 22°C en la madrugada y máximas rondando los 25°C en la tarde.

