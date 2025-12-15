Mariño moderniza su recaudación fiscal en favor de sus contribuyentes

Esta estrategia fortalece la economía productiva y el desarrollo sostenible, en articulación con el poder popular y en coherencia con el Plan de la Aragüeñidad

CUIDAD MCY.-La Alcaldía del municipio Santiago Mariño continúa avanzando en la modernización de su gestión tributaria, como parte de una política integral orientada a mejorar la atención a usuarios y contribuyentes, fortalecer la recaudación municipal y consolidar un modelo administrativo eficiente y transparente.

En este contexto, el personal del área de Tributos Internos recibe formación especializada en el Sistema y Servicios para la Recaudación de Impuestos Municipales (Sysprim), una herramienta tecnológica que optimiza el control de los objetos tributables y ordena los procesos de la administración fiscal.

La iniciativa se inscribe en la visión transformadora del alcalde Carlos Guzmán, quien ha impulsado una gestión moderna y alineada con las políticas nacionales promovidas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, y el respaldo de la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, en el marco de la Ley del Plan de la Patria y las 7 Transformaciones de Venezuela, especialmente la Primera Transformación Económica y el nuevo modelo productivo.

Así lo informó Elicesther Rosa, director de Tributos Internos del municipio Santiago Mariño, quien además se desempeña como director general para la Primera Transformación Económica y Nuevo Modelo Económico dentro del plan de gobierno municipal “Turmero Somos Todas y Todos”.

Rosa destacó que esta estrategia fortalece la economía productiva y el desarrollo sostenible, en articulación con el poder popular y en coherencia con el Plan de la Aragüeñidad.

El funcionario explicó que Sysprim es una empresa creada en 2018, dedicada al desarrollo de software para la transformación digital de la administración tributaria municipal, con el objetivo de implementar procesos de calidad que permitan una atención más rápida, fácil y segura a los contribuyentes.

El sistema facilita trámites vía web, conciliaciones inmediatas mediante botón de pago y contribuye de manera significativa al incremento de los ingresos tributarios municipales.

Como parte de la implementación, el personal de la Dirección de Tributos Internos y de otras dependencias municipales participa en un proceso de formación para la adaptación a este moderno sistema, el cual representa un beneficio directo para los contribuyentes al simplificar y agilizar el pago de impuestos municipales.

Rosa también resaltó que con estas acciones, la gestión municipal de Santiago Mariño reafirma su compromiso con la transformación digital, la eficiencia administrativa y el fortalecimiento de las finanzas públicas locales, en sintonía con el proyecto de país impulsado desde el Gobierno Bolivariano.

