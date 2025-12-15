Ciudad MCY

Atendido medio millar de familias con venta de gas doméstico en Ribas

PorMilexis Pino

Dic 15, 2025

Se despacharon más de 600 cilindros para favorecer a más de 500 familias de 3 poligonales del sector 23 de Enero de la Comuna 4F

CUIDAD MCY.-Esta semana fueron atendidas 3 poligonales del sector 23 de Enero de la Comuna 4F, en el municipio José Félix Ribas, con la venta del gas doméstico, donde fueron despachado más de 600 cilindros, beneficiando aproximadamente a 570 familias de esta populosa zona, a fin de garantizar este servicio durante esta temporada decembrina.

Así lo informó Eduardo Ramos, enlace municipal del servicio del gas, quien agregó que se atendieron a las familias con venta del gas doméstico, con  cilindros de 10, 18 y 43 kilogramos.

Esta acción fue posible gracias a la articulación de la Oficina de Gas con Aragua Gas y las mesas técnicas del combustible cumpliendo con las directrices del alcalde Juan Carlos Sánchez y gracias al apoyo de la gobernadora Joana Sánchez y el respaldo del presidente Nicolás Maduro Moros.

Cabe mencionar, que la atención en materia de gas se ha realizado con mayor regularidad, para brindar mayor atención al pueblo de Ribas de la entidad aragüeña.

PRENSA RIBAS | FOTOS CORTESIA

