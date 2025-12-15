Festival de Cine de La Habana culminó con proyección de ganadores

CUIDAD MCY.-La Edición 46°de Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, comenzó su último fin de semana con la proyección de los filmes ganadores de premios corales y colaterales, en La Habana.

Las salas del cine Charles Chaplin presentarán obras como: “Un poeta”, largometraje más galardonado de los Premios Corales, película Ópera Prima, La misteriosa mirada del flamenco (Chile, Francia) y Eva, coproducción colombiano-hondureña, ganadora también del Premio Coral a la contribución artística.

Asimismo, en el cine Yara se exhibieron hoy Raptus (Cuba), Safo (Brasil), Corazón de las tinieblas (Brasil, Francia), ganadores del Premio Coral de Cortometraje o Mediometraje de Animación, Premio Especial del Jurado y Premio de Largometraje de Animación, respectivamente.

El cine La Rampa acogerá la proyección de El príncipe de Nanawa, una coproducción de Argentina, Paraguay, Colombia, y Alemania, ganadora del Premio Coral de Largometraje Documental.

A su vez, las salas Acapulco, Infanta y la Fundación Glauber Rocha proyectarán las obras Nora (Cuba), Case 137 (Francia), Los renacidos (Argentina, Chile, España), Oca (México, Argentina), en diferentes horarios.

Este domingo el cine 23 y 12 proyectará a las 15:00 hora local Baracoa (Cuba, Italia), Premio Súmate y Mención de la Universidad Agraria de La Habana, e Hijo de tigre y mula (Panamá, Colombia), Premio Coral Especial del Jurado en Largometraje Documental, a las 17:30.

Asimismo, en los cines Charles Chaplin, Yara y Acapulco se exhibirán indistintamente los filmes multipremiados internaciones como: Belén (Argentina), Cuerpo Celeste (Chile, Italia), Tierra enferma (Brasil), El agente secreto (Brasil, Francia) y Neurótica Anónima (Cuba), finalizando así esta Edición.

FUENTE CIUDAD CCS | FOTO CORTESÍA