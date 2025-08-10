Ciudad MCY

Luis Rengifo comanda triunfo de los Angelinos sobre los Tigres

PorKaren Rodríguez

Ago 10, 2025

CIUDAD MCY.-Los Angelinos de Los Ángeles vencieron 7-4 a los Tigres de Detroit en un reñido cotejo donde brilló el toletero venezolano, Luis Rengifo, quien mandó la pelota directo a las gradas para sentenciar el marcador.

Los Angelinos abrieron el marcador en la parte alta del primer episodio con un doble de Taylor Ward por el jardín central para mandar al plato a Mike Trout.

En el cuarto episodio Jo Adell pegó un cuadrangular (25 del año) por el jardín izquierdo para que Taylor Ward y Yoán Moncada  anotarán y colocarán  el juego 4-2 a favor de Los Ángeles.

En la parte baja del cuarto episodio el venezolano Gleyber Torres pegó su doble 18 de la campaña por el jardín izquierdo para impulsar a Javier Báez.

Angelinos tomó el liderato nuevamente con un jonrón de Taylor Ward con el que se trajo al plato a Nolan Schanuel.

El partido se definió en la octava entrada con un jonrón solitario de Luis Rengifo para llegar a seis en la temporada.

Con este resultado Los Angelinos marchan cuartos en la División Oeste de la Liga Americana con marca de 56 victorias y 61 derrotas.

