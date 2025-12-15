Ciudad MCY

Juventud animalista alzo la voz para salvaguardar derechos de los animales

PorMilexis Pino

Dic 15, 2025

Los presentes enfatizaron que en cada rincón del estado Aragua los animales deben ser tratados con amor, respeto y cuidados, para brindarles bienestar y seguridad

CIUDAD MCY.-Con el objetivo de levantar la voz para salvaguardar los derechos, seguridad y bienestar de los animales, la juventud animalista del municipio Girardot y la Misión Venezuela Joven, sostuvieron un extraordinario encuentro en el que realizaron estrategias para prevenir el maltrato animal.

La reunión, que busca concientizar a la población para cuidar y proteger la vida silvestre, se alinea con las orientaciones del presidente, Nicolás Maduro y la Vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua.

La jornada, que se realizó a tempranas horas del domingo, se llevó a cabo en los espacios de la emblemática plaza del Estudiante de Maracay, donde los participantes promovieron proyectos para la adopción responsable, el respeto por la fauna, rescate de animales y la no violencia a los amigos de cuatro patas.

En el encuentro, los jóvenes enfatizaron que esta campaña de salvaguardar los derechos de los animales es de suma importancia y debe resonar en cada rincón del estado Aragua, con el objetivo de concientizar a la población sobre el buen trato, respeto y protección de la vida silvestre.

Finalmente en la actividad, los presentes disfrutaron de un día agradable en el que compartieron con los perros y gatos, desarrollando actividades recreativas y deportivas.

 

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS | CORTESIA

