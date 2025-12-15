Juventud animalista alzo la voz para salvaguardar derechos de los animales

Los presentes enfatizaron que en cada rincón del estado Aragua los animales deben ser tratados con amor, respeto y cuidados, para brindarles bienestar y seguridad

CIUDAD MCY.-Con el objetivo de levantar la voz para salvaguardar los derechos, seguridad y bienestar de los animales, la juventud animalista del municipio Girardot y la Misión Venezuela Joven, sostuvieron un extraordinario encuentro en el que realizaron estrategias para prevenir el maltrato animal.

La reunión, que busca concientizar a la población para cuidar y proteger la vida silvestre, se alinea con las orientaciones del presidente, Nicolás Maduro y la Vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua.

La jornada, que se realizó a tempranas horas del domingo, se llevó a cabo en los espacios de la emblemática plaza del Estudiante de Maracay, donde los participantes promovieron proyectos para la adopción responsable, el respeto por la fauna, rescate de animales y la no violencia a los amigos de cuatro patas.

En el encuentro, los jóvenes enfatizaron que esta campaña de salvaguardar los derechos de los animales es de suma importancia y debe resonar en cada rincón del estado Aragua, con el objetivo de concientizar a la población sobre el buen trato, respeto y protección de la vida silvestre.

Finalmente en la actividad, los presentes disfrutaron de un día agradable en el que compartieron con los perros y gatos, desarrollando actividades recreativas y deportivas.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS | CORTESIA