Lula reafirma al Caribe como una Zona de Paz

CUIDAD MCY.-El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, alertó este domingo sobre la creciente presencia militar de potencias extranjeras en el Caribe, al referirse específicamente al despliegue de tropas y buques estadounidenses en la región.

“América Latina y el Caribe deben ser una zona de paz, sin espacio para bases extranjeras ni intervenciones armadas”, afirmó durante su intervención en la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE), celebrada en la ciudad colombiana de Santa Marta, reseña Prensa Latina.

Advirtió sobre la “peligrosa reactivación de dinámicas propias de la Guerra Fría” en el hemisferio occidental y defendió la autonomía política y militar de América Latina frente a las potencias, subrayando que los conflictos regionales deben resolverse “por medios diplomáticos y políticos, con respeto a la autodeterminación de los pueblos”.

Lula instó a los 33 países de la Celac a fortalecer la unidad regional como condición indispensable para alcanzar un desarrollo soberano y sostenible. “Solo unidos podremos garantizar un desarrollo soberano, justo y sostenible”, expresó.

Asimismo, destacó la importancia del retorno de Brasil a la Celac, tras años de distanciamiento diplomático, y propuso reconstruir puentes entre las naciones latinoamericanas para impulsar el comercio, la ciencia, la cultura y las políticas sociales, afirmando que “América Latina necesita hablar con una sola voz y ocupar el lugar que le corresponde en el escenario internacional”.

Además, abogó por una nueva gobernanza global con mayor participación del Sur Global, al considerar que el modelo actual es “injusto y excluyente”.

