Maduro: Ante las presiones exhorto a la máxima preparación para la defensa de Venezuela

CIUDAD MCY.- El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ofrece este lunes una rueda de prensa en la que fueron convocados periodistas de medios nacionales e internacionales para fijar, una vez más, su posición sobre las constantes amenazas del Gobierno de Estados Unidos.

El Mandatario Nacional ha reiterado su postura frente a estas amenazas, en la que destaca la máxima preparación para la defensa y la seguridad ciudadana en el contexto regional.

«Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años. Ocho barcos militares con mil 200 misiles y un submarino nuclear apuntan hacia nuestro país. Es una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal. Ante esta máxima presión militar, nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa de Venezuela», aseguró el Jefe de Estado.

Este espacio sirve como plataforma para que el Gobierno Bolivariano exponga su visión y aborde directamente las inquietudes de los medios masivos y desmonte la guerra cognitiva que trasnacionales mediáticas tienen sobre el pueblo de Venezuela.

AVN | FOTO REFERENCIAL