‎Maracayeros fueron atendidos con gran Jornada de Atención Social ‎

La jornada que se desarrolló de manera simultánea en diferentes municipios, tuvo como objetivo principal garantizar derechos fundamentales como la salud, la alimentación y el desarrollo económico desde el corazón de las comunidades

CIUDAD MCY.- Como parte de las políticas públicas orientadas territorializar la atención directa a las comunidades para garantizar su bienestar de manera integral, se realizó una gran jornada de atención social desde la UENB Carlos Escarrá Malavé, en la comuna Socialista Guasimal, en el municipio Girardot.

‎

‎La atención social forman parte de las políticas de protección social impulsadas por la Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, contando con el respaldo fundamental de la gobernadora del estado Aragua y vocera del Poder Popular, Joana Sánchez.

‎

‎El despliegue multidisciplinario realizado de manera simultánea en los diferentes municipios, tuvo como objetivo principal garantizar derechos fundamentales como la salud, la alimentación y el desarrollo económico desde el corazón de las comunidades.

‎

‎La actividad central realizada en la Gran Maracay estuvo encabezada por la secretaria de despacho de la Gobernación de Aragua, Belén Arteaga, la secretaria general de la Cuarta transformación, Gipsy Colmenares, entre otras autoridades regionales,quienes constataron el éxito de la atención al pueblo maracayero.

‎

‎DESPLIEGUE DE SERVICIOS Y ATENCIÓN

‎

‎En la jornada se ofreció una gran variedad de servicios especializados que incluyen pediatría, ginecología, inmunización y farmacia, garantizando el derecho a la salud gratuita de calidad en la entidad aragüeña.

‎

‎Asimismo, contaron con la participación de las clínicas móviles de la Fundación del Niño y la Gran Misión Venezuela Mujer, quienes brindaron atención integral a las féminas y al Semillero de la Patria.

‎

‎Además, la Feria del Campo Soberano garantizó la seguridad alimentaria con la distribución de proteínas y productos esenciales a través de las empresas estadales Alas y Mercal.

‎

‎En paralelo, instituciones como el Instituto Nacional de Nutrición sigue fortaleciendo el sistema de alimentación local, asimismo, la jornada incluyó actividades culturales y la atención de la Misión Nevado, consolidando un abordaje integral.

‎

‎El despliegue también se enfocó en ofrecer asesoría legal por parte del Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Cmdnna), atención a gestantes con el Plan Parto Humanizado.

‎

‎GOBIERNO EN LA CALLE

‎

‎Siguiendo las instrucciones de la Presidenta encargada en el marco del Plan de las 7 Transformaciones, de fortalecer la gobernanza y gobernabilidad en el seno de las comunidades el Gobierno Bolivariano se desplegó en la Comuna Socialista Guasimal.

‎

‎En ese sentido la secretaría de despacho del Gobierno regional, comentó: » Tenemos 22 secretarias y 44 instituciones en este despliegue, que es de manera simultánea en los 18 municipios de nuestro estado» expresó Belén Arteaga.

‎

‎»Estamos atendiendo con políticas de atención a nuestros niños, niñas y adolescentes, también contamos con servicios médicos y un gran variedad que garantizan la atención al pueblo»

‎

‎Por su parte la secretaria de la cuarta transformación señaló que luego de la jornada de atención se realiza la entrega de ayudas técnicas captadas en el preabordaje.

‎

‎»Es importante destacar que nosotros vamos a encontrar en este espacio una cantidad importante de ayudas técnicas que ya fueron reflejadas a través de nuestro extraordinario sistema de la app, de nuestra sala de autogobierno, pues, siempre se encuentra ya mapeado previamente, antes de estar en nuestros espacios» afirmó Gipsy Colmenares .

‎

‎HABLA EL PUEBLO

‎

‎Los habitantes de la comuna se mostraron sumamente agradecidos por esta gran jornada de atención que impactó positivamente sus vidas.

‎

‎Ángel Vizcalla ciudadano de la comuna comentó

‎

‎ » Una excelente atención por parte de todos, los médicos me atendieron muy bien, me entregaron medicamentos que tanto necesitaba totalmente gratuitos»

‎

‎Por su parte Divina Querales enfatizó que estas jornadas se deberían desarrollar de manera continua.

‎

Gracias a las políticas públicas de la revolución bolivariana, tenemos una atención de calidad como abuela me sentí atendida en los servicios medicos, también en la jornada de alimentación y las actividades de recreación».

YORBER ALVARADO

FOTOS : GBA