Aragua exhibió su modelo de Poder Popular ante Delegados Internacionales

CIUDAD MCY.- Con el firme objetivo de fortalecer la diplomacia de paz y los lazos de hermandad con los países de Latinoamérica, la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, sostuvo un fructífero encuentro con la Brigada Internacional de Solidaridad Juvenil con Venezuela.

‎Durante la jornada, Sánchez recibió a una delegación conformada por 30 jóvenes representantes de más de 25 organizaciones y movimientos sociales provenientes de 14 países latinoamericanos, quienes tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano la sólida estructura organizativa del Poder Popular en la región aragüeña.

‎La actividad contó con el acompañamiento de importantes autoridades regionales, entre ellos el secretario general de Gobierno, Félix Romero; el secretario de Comunas y Movimientos Sociales, Manuel Pérez; el diputado a la Asamblea Nacional, José Gregorio Colmenares; el coordinador de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV), Carlos Ayala; y el secretario de Juventud y Deporte del estado, Manuel López.

‎INTERCAMBIO DE SABERES Y CARTOGRAFÍA COMUNAL

‎Para ilustrar el alcance del modelo organizativo, se llevó a cabo una gran videoconferencia que conectó simultáneamente a las 191 comunas y circuitos comunales del estado Aragua.

‎A través de este enlace, los delegados internacionales pudieron observar la dinámica comunal en todo el territorio aragüeño.

‎Los voceros del Poder Popular aprovecharon el espacio para exponer la ejecución de sus proyectos actuales y detallar cómo se preparan de cara a la primera Consulta Popular Nacional del año 2026.

‎ Además, se presentó el novedoso sistema de cartografía digital de las comunas, una herramienta tecnológica que permite reflejar y territorializar tanto las fortalezas como las vulnerabilidades de cada sector.

‎SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

‎Las delegaciones internacionales constataron el empoderamiento del pueblo aragüeño y su rol protagónico en la toma de decisiones para garantizar el buen vivir en sus territorios.

‎En ese contexto, la gobernadora destacó la importancia de esta visita para mostrar la verdadera realidad organizativa de las comunidades

‎»Hoy estos jóvenes de los diferentes países vienen a ver cómo nos organizamos, cómo trabajamos, cómo hacemos el día a día; seguimos trabajando por la soberanía y la identidad de nuestro país», expresó Sánchez.

‎En el marco del encuentro, la máxima autoridad regional también extendió un profundo agradecimiento por la solidaridad demostrada por los pueblos latinoamericanos ante la situación del secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y la primera combatiente Cilia Flores.

‎Finalmente la jornada concluyó con un espacio de intercambio y debate, en el que la Gobernadora respondió a las inquietudes de los Delegados internacionales y profundizó en los detalles de este exitoso modelo comunal que se desarrolla a diario en Venezuela, impulsado por las políticas públicas del Gobierno Bolivariano.

YORBER ALVARADO

FOTOS : PRENSA GBA