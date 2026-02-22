Personal de Salud de Revenga recibió Taller de Formación en Diabetes y ETS

CIUDAD MCY.- ‎En las instalaciones de la ODDI del municipio José Rafael Revenga se desarrolló un taller de actualización y formación sobre patologías endocrino-metabólicas y enfermedades de transmisión sexual (ETS), dirigido al personal médico y asistencial de la jurisdicción.

‎La jornada contó con la participación de la Dra. Doris Martínez, Coordinadora Regional del Programa Endocrino-Metabólico de Corposalud; el Dr. Andrés Cedeño, Coordinador Adjunto del Programa Regional de ETS; y la Dra. Georgette Ramos, directora municipal de Salud, junto a su equipo de profesionales.

‎Más de 60 participantes, entre médicos, enfermeros y estudiantes de la Universidad de las Ciencias de la Salud “Hugo R. Chávez”, recibieron esta capacitación, fortaleciendo sus conocimientos para brindar una atención integral en los distintos centros asistenciales del municipio.

‎La directora municipal de Salud, Dra. Georgette Ramos, destacó la importancia de estas iniciativas: “Hoy realizamos una formación en materia endocrino-metabólica y ETS con el acompañamiento de los responsables regionales, lo que nos permite conocer las actualizaciones sobre complicaciones y mejorar la atención a nuestros pacientes”.

‎Por su parte, Esteban Ramírez, estudiante de medicina de la UCS, expresó su agradecimiento: «Este tipo de talleres nos ayuda a reforzar conocimientos sobre diabetes y ETS, lo que se traduce en un mejor desempeño en beneficio de la comunidad”.

‎De esta forma se garantizan espacios de formación continua que fortalecen la calidad del servicio médico y el bienestar social de los habitantes, con el respaldo del Gobierno regional y nacional.

PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA

FOTOS : CORTESÍA