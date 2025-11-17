Mariño impulsa el talento juvenil con graduación de 200 nuevas emprendedoras

CIUDAD MCY.- En un ambiente de entusiasmo y compromiso con el futuro productivo del municipio, la Secretaría de la Juventud de la Alcaldía de Santiago Mariño celebró la graduación de más de 200 jóvenes formados a través del Plan Juventud Emprendedora, un programa bandera impulsado por el alcalde Carlos Guzmán, con el respaldo de la gobernadora Joana Sánchez y del presidente Nicolás Maduro, en el marco de la transformación económica contemplada en la Ley del Plan de la Patria de las 7T.

La secretaria municipal de la Juventud, Girlis Campos, destacó que estas nuevas emprendedoras culminaron con éxito su capacitación en áreas de alta demanda dentro del sector productivo juvenil, como diseño de cejas, pestañas, depilación, manicura, trenzados, manejo de redes sociales y robótica, entre otras.

“Esta nueva graduación del Plan Juventud Emprendedora fue posible gracias al trabajo mancomunado del gobierno municipal, regional y nacional, enmarcados en el primer vértice económico previsto en el plan de las 7 transformaciones”, expresó Campos.

La dirigente juvenil explicó que este innovador programa, promovido por el gobierno municipal, ha reforzado la formación permanente dirigida a las y los jóvenes, con el objetivo de fortalecer el tejido económico local mediante el impulso de nuevos emprendimientos que aporten dinamismo y productividad al municipio.

Asimismo, a través de sus redes sociales, el alcalde Carlos Guzmán felicitó a las participantes, así como al equipo promotor del plan, reafirmando su compromiso de seguir consolidando esta estrategia que integra a la juventud mariñense en los procesos de crecimiento económico y desarrollo social.

Por su parte, Girlis Campos resaltó el alcance transformador de esta experiencia formativa, asegurando que cada participante cuenta ahora con un oficio que les permitirá iniciar su propio emprendimiento y generar ingresos de manera directa.

«Además de este grupo, muchas continuarán apoyando para seguir formando más jóvenes y seguir expandiendo este plan», puntualizó.

Con esta nueva cohorte de graduados, el municipio Santiago Mariño reafirma su apuesta por una juventud productiva, creativa y protagonista de la economía local.

