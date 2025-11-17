Costaragua refuerza el bienestar comunal y turístico con jornadas de limpieza

CIUDAD MCY.- En una continua demostración compromiso con la salubridad y la calidad de vida en la costa aragüeña, el personal de Servicios Públicos de Mariño (Serpumar) y el Instituto Autónomo para el Desarrollo de las Costas de Aragua (Costaragua) se encuentran constantemente en las diversas jornadas de mantenimiento integral en las playas del municipio.

Los equipos de ambas instituciones se desplegaron con eficiencia en las emblemáticas localidades de Chuao, Cepe y Punta Tuja, llevando a cabo labores de aseo urbano, barrido manual y recolección de desechos sólidos en los diferentes espacios públicos.

Si bien las tareas de limpieza urbana y recolección de desechos son esenciales para la estética, su importancia real trasciende la imagen. Estas labores de mantenimiento continuo son fundamentales y estratégicas por varias razones como la salud pública, la prevención de enfermedades, sensibilidad y sentido de pertenencia, entre otros.

Todas estas jornadas de trabajo y mantenimiento se ejecutan bajo las orientaciones precisas y el liderazgo estratégico del presidente de la República, Nicolás Maduro, la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, y el alcalde del municipio Santiago Mariño, Carlos Guzmán, demostrando un compromiso institucional con la mejora continua de los servicios públicos y la preservación de los espacios naturales.

MARÍA JOSÉ PARRA | FOTOS : CORTESÍA