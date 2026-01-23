Más 20 mil personas participaron en la jornada de planificación popular

CIUDAD MCY.- Más de 20 mil personas han participado este 22 de enero en la jornada de formación en planificación popular, así lo informó el vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez.

Destacó que esta formación masiva es una actividad clave orientada a consolidar una estructura de gobierno con planificación desde las bases que surge de manera constante, una actividad sumamente importante para los procesos de formación masiva en la materia.

En el 2025 se sobrepasaron los seis millones de participantes como cifra acumulada. Además, explicó Menéndez que estas acciones se realizan por la importancia de las salas de autogobierno, en las que “la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha venido insistiendo en las siete líneas que ha formulado el presidente Nicolás Maduro” referido al sistema de planificación de los fondos creados para el Plan de las Siete Transformaciones (7T) que priorizan el desarrollo social, los servicios y la infraestructura “para poder garantizar la visión de desarrollo social y económico”.

Menéndez señaló que el Sistema de Gobierno Popular y Comunal intensifica sus dinámicas de cara a la consulta del 8 de marzo, prioriza la actualización de la agenda concreta de acción y la discusión política en cada asamblea de vecino ejecutada en todo el territorio nacional.

FUENTE VTV

FOTO: CORTESÍA