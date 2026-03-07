Más de 180 países participarán en Foro de Seguridad en Rusia

CIUDAD MCY.- Representantes de más de 180 países participarán en el Foro Internacional de Seguridad que organiza el Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, el evento se celebrará del 26 al 29 de mayo en Moscú.

Están invitados los secretarios de consejos de seguridad, jefes de servicios especiales y estructuras de seguridad, quienes participarán en la XIV reunión internacional de altos representantes responsables de cuestiones de seguridad, el cual forma parte de la programación del foro.

Asimismo se ofrecerán sesiones temáticas (conferencias científicas, mesas redondas, briefings, presentaciones), reuniones bilaterales y exposiciones de los ministerios rusos especializados, actividades que estarán acompañadas de jornadas culturales.

Según los organizadores, el número total de participantes podría alcanzar los cinco mil, incluidos, secretarios de consejos de seguridad, jefes de agencias de aplicación de la ley y servicios especiales, embajadores de Estados extranjeros, representantes de la comunidad científica y expertos en seguridad.

Los idiomas de trabajo del evento serán: ruso, árabe, chino, persa, serbio, inglés, francés y español, incluyendo una traducción simultánea para los participantes, quienes deberán acreditarse a partir del proximo 17 de marzo.

