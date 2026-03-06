Venezuela inspecciona embajada y sedes diplomáticas en EEUU para su restauración

CIUDAD MCY.- El viceministro para Comunicación Internacional del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Rander Peña, informó que recientemente se realizó una inspección exhaustiva para diagnosticar el estado de la embajada y las oficinas consulares de la República en territorio estadounidense, lo cual permitió determinar que las instalaciones requieren diversos arreglos estructurales debido al asalto que sufrieron estas sedes diplomáticas “de manera criminal y vulgar” en periodos anteriores.

Peña recordó en una entrevista en el programa “A Pulso”, que el extremismo político, en el contexto de una política interior desordenada, ignoró la voluntad del pueblo venezolano. Asimismo, Peña manifestó que tales acciones vandálicas provocaron afectaciones severas en el patrimonio nacional ubicado en el exterior, por lo cual la administración del presidente Nicolás Maduro prioriza ahora la recuperación total de estos espacios para devolverles su dignidad institucional.

El representante de la Cancillería aseguró que, a partir de este nuevo momento político, el Gobierno Bolivariano dispondrá de los recursos necesarios para que cada una de las estructuras se acomode y se arregle bajo los más altos estándares de servicio.

Finalmente, el viceministro ratificó que la normalización de las relaciones diplomáticas facilita la toma de acciones concretas sobre las propiedades soberanas, lo cual permitirá próximamente una operatividad que garantice la atención jurídica y el respaldo consular a todos los connacionales residentes en los Estados Unidos.

