Más de 3 millones de personas participaron en 145.465 asambleas para conformar los CBBI

Ciudad MCY.-El presidente de la República Bolivariana de Venezuela y máximo líder del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Nicolás Maduro, ofreció este lunes un balance de las Asambleas Populares celebradas durante el fin de semana para la conformación de los Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI), destacando una masiva participación popular.

El Mandatario Nacional informó que las jornadas realizadas los días 8 y 9 de noviembre de 2025, resultaron en la creación de una red de organización popular en las bases del país. Refirió que en total se efectuaron 145.465 asambleas de calle a lo largo y ancho del país, con un promedio de 20 ciudadanos y ciudadanas presentes en cada uno de estos encuentros.

A propósito de esta exitosa convocatoria, dijo que los CBBI «han nacido en las calles profundas de la Venezuela de verdad” y precisó que estas asambleas continuarán este martes, miércoles y jueves de la semana en curso, a los fines de abarcar a 264 mil calles en el territorio nacional.

El legado de Chávez

A propósito de esta jornada, el líder del PSUV aprovechó la ocasión para reflexionar sobre las bases políticas de la Revolución, aún vigentes, como legado del Comandante Eterno Hugo Chávez, el profesor Aristóbulo Istúriz y de Darío Vivas:

-Insistir en la ruptura con las prácticas capitalistas en la política, como el caudillismo, la corrupción y la creación de grupos para enriquecerse, buscando erradicar la reproducción de la ideología capitalista.

-Convertir la maquinaria en un partido movimiento al servicio de las luchas del pueblo. – Convertir al PSUV en un poderoso medio de propaganda, agitación y comunicación para avanzar en la guerra cognitiva y la liberación cognitiva de la juventud.

– El PSUV funge como plataforma para el desarrollo y fortalecimiento del Poder Popular, evolucionando hacia formas de organización inéditas, bolivarianas y revolucionarias.

– La constitución del Gran Polo Patriótico como una audaz política de repolarización.

Prensa Presidencial | FOTO CORTESÍA