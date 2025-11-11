Jefe de Estado lidera encuentro con la Dirección Nacional del PSUV y la JPSUV

Ciudad MCY.-Este lunes, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, lidera el encuentro con la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV), con el objetivo de analizar el desarrollo de las Asambleas Populares que se realizaron el pasado fin de semana para la elección de los Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI).

Es importante mencionar que, en días anteriores, el Jefe de Estado resaltó que estas asambleas populares tienen como objetivo principal otorgarle todo el poder al pueblo y defender la Patria inexpugnable; por lo que, el pasado fin de semana se organizó un proceso de movilización masiva en las 264 mil calles del país para la elección de los Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI).

La elección que se realizó este sábado y domingo 8 y 9 de noviembre, continuará el próximo fin de semana, 15 y 16 de noviembre, para elegir a los miles de voceros de cada CBBI, que estarán compuestos por al menos nueve miembros.

Estos nuevos comités tienen la misión de reforzar la organización política, recoger las necesidades sociales de las comunidades y operar como estructura para la defensa integral de la nación.

