Más de 600 parejas participan en «Joropódromo Coromotano» en honor a la Virgen

CIUDAD MCY.- Más de 600 parejas participaron en Portuguesa en el primer «Joropódromo Coromotano», quienes bailaron en honor a la Patrona de Venezuela en las afueras de la Basílica Menor Santuario Nacional de la Virgen de Coromoto, en la ciudad de Guanare.

De Yaracuy, Lara, Barinas y de los 14 municipios de Portuguesa llegaron al templo bailadores de todas las edades, pertenecientes a escuelas de joropo y agrupaciones de danza que este año se unieron para celebrar y honrar a la Virgen llanera, justo en el lugar donde hizo su aparición el 8 de septiembre de 1652.

En alpargatas y con el típico traje llanero, los bailadores hicieron un homenaje a la advocación mariana, que conjuga talento, fe y tradición en una muestra cultural que hizo vibrar las inmediaciones del Santuario, construido en honor a la Virgen de Coromoto y considerado «la casa de la Bella Señora».

La actividad es parte de la programación con la cual se celebran los 373 años de aparición de la advocación mariana y más que una exhibición dancística extraordinaria, es un acto de devoción coromotana que exalta las raíces culturales y la vocación cristiana del pueblo venezolano.

