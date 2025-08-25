Ciudad MCY

Edición XXI de la Filven iniciará recorrido nacional por la Guayana Esequiba

Karen Rodríguez

Ago 25, 2025

CIUDAD MCY.- El Centro Nacional del Libro (Cenal) informó que la edición XXI de la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) iniciará su recorrido nacional por Guayana Esequiba del 18 al 20 de septiembre, con sede en Tumeremo, capital administrativa de la entidad territorial.

Se pudo conocer, que esta decisión fue acordada en una reunión entre el viceministro de Fomento para la Economía Cultural y presidente del Cenal, Raúl Cazal, y el secretario de gobierno del estado Guayana Esequiba, Julio Rojas Velásquez, quienes comenzaron a definir los detalles organizativos del capítulo regional.

También participó la directora de la Oficina de Misiones y Grandes Misiones de la entidad, Jessika De León, como parte del trabajo que impulsa la Plataforma del Libro y la Lectura del Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

La realización de la Filven en Guayana Esequiba representa una reafirmación de la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela sobre esta región, históricamente en disputa con Guyana. Esta entidad territorial fue creada por mandato popular tras el referendo consultivo de 2023, y en mayo de este año eligió a su primer gobernador, Neil Villamizar, quien ha reiterado que “el objetivo es claro: recuperar nuestros derechos históricos en honor a Bolívar y a nuestra Patria”.

