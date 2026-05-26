Medios públicos y Marca País impulsan la identidad nacional

CIUDAD MCY.– El Instituto Marca País y los representantes del sistema de medios públicos realizaron un encuentro que impulsa una alianza estratégica para potenciar la promoción de la imagen nacional e internacional, a través de una agenda informativa dinámica que ponga en primer plano el intercambio comercial, los casos de éxito empresarial, el crecimiento de la oferta exportable y el robusto potencial turístico del país.

Durante la actividad, la presidenta de Marca País, Andreína Tarazón, enfatizó la necesidad de proyectar al productor, al empresario y sus rubros de alta calidad. Argumentó que la opinión pública conecta mejor con los logros tangibles y destacó el impacto de mostrar casos de éxito como la exportación de chocolate a Francia o la expansión global del ron venezolano.

Por su parte, los directivos de los medios públicos manifestaron su total disposición para diseñar estrategias audiovisuales y líneas editoriales que consoliden una proyección positiva de la identidad nacional.

EJEMPLO DE CHINA

El presidente de Venezolana de Televisión (VTV), Hernán Canorea, compartió detalles del reciente acercamiento con la televisora estatal china Hunan TV, cuya robusta infraestructura global representa una ventana histórica para exportar contenidos de alta calidad y captar inversiones en el mercado asiático.

Asimismo, la presidenta de Radio Nacional de Venezuela (RNV), Isbemar Jiménez, coincidió en que el contexto actual exige «comunicar para unir». Jiménez planteó la oportunidad de promover a Venezuela como una locación cinematográfica segura y atractiva, con el fin de emular las exitosas estrategias de inversión cultural implementadas en la región por países como Colombia y Perú.

Esta iniciativa busca llevar a las pantallas, micrófonos del Estado y espacios publicitarios a expertos y productores con discursos capaces de visibilizar con fuerza el empuje de la Venezuela global productiva en sectores clave, tal como divulgó una nota de prensa de Marca País.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA