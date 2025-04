Mellizos colocan en lista de lesionados al abridor venezolano Pablo López

Ciudad MCY.- Los Mellizos de Minnesota tienen un decepcionante arranque de temporada (4-9). Pues para colmo de males, el manager Rocco Baldelli ahora se quedará sin su mejor abridor, Pablo López. Es que el propio conjunto de Mineápolis informó en sus perfiles oficiales que el diestro venezolano fue puesto en lista de lesionados de 15 días a raíz de una distensión de Grado uno en el tendón de la corva en la pierna derecha.

López sufrió la lesión en su anterior presentación, el martes contra Reales de Kansas City, donde lanzaba un notable juego hasta el percance, tanto que sólo recibió una carrera sucia en 4.2 entradas de labor.

“Lo tomo como una buena noticia por la gravedad de la lesión, que no es tal, pero también lo tomo como una mala noticia porque probablemente me lleve a la lista de lesionados de 15 días. Tuve que dejarme persuadir y pensar lógicamente al respecto. Tan temprano en la temporada, sería un riesgo bastante grande salir a lanzar en cinco o seis días”, reveló el brazo sudamericano a la web oficial de MLB, con relación a la posibilidad de no haber aceptado ir a la nómina de inactivos y continuar en la rotación de los Mellizos.

Quien fuera seleccionado al Juego de Estrellas en 2023 era de lo mejor de Minnesota en el comienzo de campaña, al punto de registrar marca de 1-1 con un notable 1.62 de efectividad en 16.2 episodios, divididos en tres aperturas.

Luego de arribar a los Mellizos en un cambio desde Marlins de Miami en enero de 2023, López posee récord de 27-19 con 3.77 en rayitas limpias en 67 presentaciones con el citado club, que ahora llamó en su lugar al también diestro David Festa, de malas prestaciones en el pasado Spring Training.

Fuente: Medios Internacionales