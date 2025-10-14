México desarrolla una aplicación para combatir contrabando de combustible

CIUDAD MCY.- Las autoridades aduanales y hacendarias de México desarrolla una aplicación digital integral con el fin de enfrentar el fenómeno conocido como «huachicol fiscal», término local para referirse al contrabando de combustibles, tras el reciente destape de casos que implica a miembros de la Marina, exfuncionarios federales y empresarios.

Según explicó el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Rafael Marín Mollinedo, durante una reunión con legisladores del Senado, este sistema busca crear un mecanismo de control que permita rastrear y verificar la ruta legal de los hidrocarburos. Esta iniciativa, es parte de un esfuerzo para consolidar la información y atacar la evasión fiscal derivada del comercio ilegal de energéticos.

Esta nueva herramienta tecnológica está diseñada para conocer con exactitud la trazabilidad de cada carga de combustible. La aplicación registrará el recorrido completo, desde el ingreso de los combustibles al país (vía barco o pipa), la cantidad que arriba y su destino final en las gasolinerías, incluyendo también la producción y distribución de productos petrolíferos de Pemex.

El funcionario de la ANAM destacó que esta capacidad de rastreo será crucial para identificar el contrabando, al detectar un exceso de combustible sin un origen o ruta legal comprobada, las autoridades podrán intervenir directamente.

SPUTNIK | FOTO CORTESÍA