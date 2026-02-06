México enviará ayuda humanitaria a Cuba «el lunes a más tardar»

CIUDAD MCY.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que su Gobierno prevé enviar «ayuda» humanitaria a Cuba en los próximos días, principalmente alimentos e insumos solicitados por la isla, mientras mantiene gestiones diplomáticas para retomar los envíos de petróleo sin exponer al país a sanciones anunciadas por el presidente estadounidense, Donald Trump.

“Estamos pensando enviar esta ayuda, si no es el fin de semana, el lunes a más tardar y es principalmente alimentación, de algunos otros insumos que nos han pedido”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa diaria desde el estado de Michoacán, en el oeste de México.

La gobernante señaló que la coordinación para el apoyo se ha realizado a través de canales diplomáticos y autoridades mexicanas, con el apoyo de Lázaro Cárdenas Batel, jefe de oficina de la Presidencia y de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores.

«Hemos estado en ello y, como saben, en todos los trabajos diplomáticos para poder reenviar petróleo a Cuba», apuntó.

No obstante, subrayó que la prioridad es evitar afectaciones al país, aunque confirmó el compromiso con la asistencia humanitaria.

«Obviamente, no queremos que haya sanciones para México, pero estamos en ese proceso de diálogo y por lo pronto se va a enviar ayuda humanitaria», enfatizó Sheinbaum.

¿POR QUÉ ES UN TEMA SENSIBLE EN MÉXICO LA AYUDA PARA CUBA?

La declaración se produce en un contexto de tensiones comerciales derivadas de advertencias de Estados Unidos sobre posibles medidas contra países que suministren combustibles a la isla, lo que ha llevado al Gobierno mexicano a explorar alternativas diplomáticas antes de retomar los envíos energéticos.

Consultada sobre la posibilidad de dialogar directamente con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, la mandataria se mostró abierta.

«Si es necesario, sí. Hasta ahora no, no hemos planteado esa posibilidad y hemos estado pues a través de la embajada de Cuba en México”, sostuvo.

El eventual envío de ayuda se daría luego de que el martes Víctor Rodríguez Padilla, director de Petróleos Mexicanos (Pemex), asegurara que la empresa estatal envió en 2025 petróleo a la isla por 496 millones de dólares y que México mantiene un solo contrato comercial vigente con Cuba.

En días recientes, México reconoció que ha frenado los envíos a la isla para evitar la activación de aranceles por parte de Estados Unidos, aunque indicó que seguirá enviando ayuda humanitaria.

FUENTE: EFE

FOTO: CORTESÍA